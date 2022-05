Domov pro seniory, knihovna nebo ubytování pro uprchlíky? Ani pro jedno se vila Klára na zámeckém návrší v Litomyšli nehodí. Město pro vilu nemá využití a nezbývá mu nic jiného, než ji opět nabídnout k prodeji veřejnosti. „Na radě jsme se dohodli, že čas, který nám zbývá do konce mandátu, využijeme pro přípravu podmínek, které by lépe reflektovaly zkušenosti z prvního kola veřejné soutěže. To ale neznamená, že stávající zastupitelstvo vybírá nového majitele vily. Jen chceme urychlit přípravy, které trvají několik měsíců,“ sdělil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Radní už mají dokument, který diskutují a v červnu předloží zastupitelům. Ti nové podmínky schválí, nebo rozhodnutí nechají na novém zastupitelstvu. Změny se týkají mimo jiné termínů nebo typu smlouvy

„Nyní bylo jasně dané datum, do kdy má být realizace hotová. Jenže kvůli covidu se jednání odkládala, ale termín zůstával. To upravíme, aby od podpisu smlouvy byla doba na realizaci. Navíc nechceme kupní smlouvu, ale smlouvu o smlouvě budoucí. Snažíme se, aby byly podmínky volnější, než byly, ať má možnost širší okruh zájemců,“ dodal Kašpar.

Městu ani nezbývá nic jiného než slevit v podmínkách. Pro vilu nemá Litomyšl využití a objekt potřebuje stavební zásah. „Soukromý sektor vilu opraví rozhodně dříve než město. Udělali jsme maximum, abychom našli městské využití. Padaly různé návrhy, jednali jsme s charitou, knihovnou. Na prvním místě byl domov pro seniory, ale to by se vila musela skoro zbourat a vyšlo by to dráž než nová stavba,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Do nového kola veřejné soutěže se budou moci hlásit noví i už známí zájemci o vilu Klára. Jestli budou mít sourozenci Kubíkovi nebo manželé Kučerovi o vilu ještě zájem, není jisté.

„Investovali jsme do projektu hodně energie, času, invence, peněz a uvěřili jsme, že to město myslí vážně. V tuhle chvíli nevím, jestli do toho ještě třeba na podzim půjdeme,“ řekl po prvním kole hlasování litomyšlský podnikatel Martin Kubík, který chtěl vilu proměnit v kongresový hotel s wellness. Podobně na tom jsou i manželé Kučerovi z Nových Hradů. Jisté není ani to, že zastupitelé v červnu nové podmínky soutěže schválí. „Myslím si, že by o tom mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo po volbách. Co jsem mluvil s občany, tak jejich názor se výrazně rozchází s předloženými návrhy, které nebyly schváleny. Návrh na vypsání nového kola soutěže nepodpořím,“ podotkl opoziční zastupitel Lubomír Sršeň.

Ve vile Klára sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je budova prázdná. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji nabídlo k prodeji, a to za minimální cenu 6 milionů.