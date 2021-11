„Zájem je víceméně velký, je to tak padesát procent hospoda, padesát procent objednávky domů,“ popsal provozní restaurace Sezemický dům Milan Víšek.

„Je stejně velký zájem jako minulý rok a nemyslím si, že by na to měla pandemická situace nějaký vliv. Lidé hodně dělali rezervace a měli jsme docela plno,“ uvedla servírka z restaurace U Lva v Pardubicích Adriana Žáková.

Někde byl ale v porovnání s předchozími lety zájem téměř poloviční. „Byli jsme schopni prodat 120 hus a teď nejsme ani na polovině. Zájem ale je a berou si to lidi i s sebou, což nás celkem překvapilo,“ zmínil vrchní číšník Městského pivovaru v Ústí nad Orlicí Ondřej Vavřín.

Restauratéři si všímají i vlivu současné ekonomické situace v zemi. „Oproti letům, které byly před dobou covidovou, je zájem nižší. Ale i tím, že 11. listopadu připadlo na čtvrtek, tak to bylo jiné. Nicméně kvůli opatřením je to chaotické. A i vzhledem k tomu, že teď vše zdražuje, je to pro hosty náročnější,“ uvedla provozní restaurace Astra ve Svitavách Markéta Šplíchalová.

Současná covidová opatření v restauracích, tedy nutnost prokázání bezinfekčnosti, mění to, zda se lidé rozhodnou do restaurace dorazit. Někde dokonce ruší rezervace a roste také zájem o rozvoz jídel domů.

„Sousta lidí do restaurací nechce, tak to rozvážíme. Kvůli karanténám a kvůli strachu lidí chodit do restaurací se bohužel rezervace ruší a lidí chodí méně,“ popsal provozní restaurace U Kapličky v Chrudimi Lukáš Zeman.

„Covidová opatření to obecně hodně ovlivnila, chodí tak polovina lidí, a to už od 1. listopadu. Lidé z 80 procent mají očkování a ostatní mají test, nebo si ho dělají u nás,“ shrnul Vavřín.

Loni přitom byla opatření přísnější. „Minulý rok byly provozovny touto dobou zavřené. Část provozu jela rozvozem a my jsme byli jedni z mála, kteří tuto možnost nabízeli, takže byl zájem mnohem větší,“ uvedl Zeman.

