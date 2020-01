S vybuchnutím poslední světlice na silvestrovských oslavách se rozhořela diskuze o tom, zda ohňostroje zachovat jako tradici i do dalších let. Chovatelé zvířat říkají jasné ne. Debatu o budoucnosti ohňostroje vyvolali také v Litomyšli.

„Prosím, ohňostroj už ne. Co takhle zkusit příště videomapping,“ ptá se Jana Zelená. Proti světlicím se vyslovila i řada dalších lidí. Ale na Silvestra si nenechaly ujít ohňostroj tisíce lidí. Stejně tak ve Svitavách, Moravské Třebové nebo v několika jiných obcích. A co na to starosta Litomyšle Daniel Brýdl?