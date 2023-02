Proto se práce placené z těchto peněz budou dělat přednostně a další opravy včetně Panského domu budou následovat, řekl ČTK ředitel územní správy NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec. "Bylo to tak plánované v podstatě od počátku, ale mělo to jít souběžně. Teď jsme nastavili harmonogram právě na to, aby se dodržely indikátory IROP," uvedl Kadlec. Evropskou dotaci je nutné vyčerpat do konce tohoto roku.