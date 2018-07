Novým kandidátem KSČM do senátu je Milan Mňuk

Svitavy - Josefa Bohatce, který před týdnem odstoupil od kandidatury v podzimních senátních volbách ve svitavském obvodu, nahradil Milan Mňuk.

Milan Mňuk.Foto: Facebook

Jednašedesátiletý člen KSČM je rodákem z Vysokého Mýta. Do roku 2013 podnikal v realitách a věnoval se projekční a stavební činnosti, v současné době je zaměstnancem Krajského úřadu Pardubického kraje, kde má na starosti přípravu a realizaci investic. V letech 2010 a 2014 neúspěšně kandidoval ve volbách do obecního zastupitelstva Osíku na Litomyšlsku, v roce 2016 do pardubického krajského zastupitelstva a vloni do poslanecké sněmovny.

Čtyřiačtyřicetiletý Josef Bohatec ukončil předvolební kampaň minulý čtvrtek na doporučení pardubického krajského výboru KSČM. Současně z krajského výboru strany odstoupil. Přestože původně oznámil, že končí i jako předseda svitavského okresního výboru, později vzal své prohlášení zpět. Důvodem ukončení senátní kampaně, který potvrdil i mluvčí ústředního výboru KSČM Robert Kvacskai, bylo, že řídil pod vllivem alkoholu.

„Byl mu naměřen zbytkový alkohol z předchozího večera. Šlo sice jen o malé množství, takže jde pouze o přestupek, ale přesto se rozhodl na doporučení krajského výboru rezignovat. Není pravda, že k tomu došlo v pracovní době, ani není pravda, že důvodem doporučení byl i jeho postoj k podpoře Babišovy vlády,“ upřesnil Robert Kvacskai.