Březová nad Svitavou – Než se dočkal svého prvního zvolení na starostovský post, musel si projít očistcem před lidmi i zastupiteli. Při „grilování" se KAREL ADÁMEK pořádně zapotil.

Karel Adámek. | Foto: Deník/ Bohuslav Stehno

Lidé se ho vyptávali na jeho firmy, v nichž figuruje a mají podle nich podivné pozadí. „Naše firma, kterou provozujeme s otcem a vedeme ji k cílené likvidaci v roce 2015, se těší dobrému zdraví. Končí jen proto, že otec odešel do důchodu," odpovídal. Ve vedení březovské radnice se musí připravit na časté srovnávání s bývalým starostou Martinem Kissem.

Dostal jste nepříjemné otázky na své firmy. Během funkce starosty budete muset podobným dotazům čelit častěji. Jste na to připravený?

Počítám s tím. Nicméně vytahovat na mě věci staré jedenáct až dvanáct let je zvláštní. Sám jsem řekl, že jsem nebyl statutárním zástupcem. Navíc jsem se po zastupitelstvu bavil se dvěma dámami, které se mě na tyto záležitosti vyptávaly během schůze. Potkal jsem je ještě večer. Samozřejmě byly naočkované. Měly pouze základní informaci a neznaly pozadí. Těch aspektů bylo mnohem víc. Obecně se však s podobnými věcmi budu muset vypořádat.

Když říkáte, že tazatelky byly naočkované, znamená to, že to přisuzujete práci nové opozice?

K tomu se nebudu vyjadřovat.

Před čtyřmi lety se během ustavujícího zastupitelstva odehrál zvrat, díky němuž radnici vedlo sdružení pana Kisse a sociální demokracie. Obával jste se podobných manévrů?

Do poslední chvíle nemůžete predikovat, jaký bude výsledek, protože každý člověk je individualita. Nicméně probíhala povolební jednání . Byla konstruktivní, našli jsme shodu ve všech oblastech. Takže jsem to nepředpokládal, ale v zátylku pořád přemýšlíte o tom, že se může cokoliv zvrtnout.

Podpořila vás také ČSSD, což je překvapení. Proč jste vlastně do poslední chvíle tajili, jak bude vypadat složení radnice? Možná že i lidé byli překvapení.

Jestli byli někteří překvapení, to nevím. Nicméně se to netýkalo těch, kteří k volbám přišli. Neříkali jsme na veřejnosti nic z toho titulu, že ještě o víkendu před tímto volebním pondělím jsme měli jednání . Mělo to určitý proces a ten trval, i když dohodu už platili.

Přitom jste byli úplně posledním městem na okrese, které odtajnilo složení radnice.

(úsměv). V tuto chvíli je to jedno. Když se podíváte na naše město, jsme raritou v lecjakých oblastech.

Jako nově zvolený starosta už můžete konkrétně popsat, co máte na mysli?

Bizarnosti popisovat nebudu. Druhá věc je, že probíhá předání agendy a odstupující starosta se zatím nedostavil (pozn. aut.: rozhovor vznikal dopoledne). Mám takový volnější den. Chodím po stavbě, mluvím se zaměstnanci radnice. A co se týče fungování a našich představ, tak ty jsme jasně popsali ve volebním programu. Prioritou však zůstává dokončení kanalizace, kde vyvstávají problémy, o nichž se nahlas nemluvilo a teď jsou reálně před námi. Nečeká nás jednoduchá situace.

A jak to čtete? Je to důsledek porážky úplné porážky Sdružení pro Březovou na zastupitelstvu?

Nevím, do hlavy mu nevidím. Pro mě je to komplikace, protože tady se hraje na dny. Jde o to, abychom nepropásli důležité termíny, nedostali se do slepé uličky, na jejímž konci jsou prostředky od státu.

Ztíženou pozici budete mít také především proto, že jste si odhlasovali i obsazení výborů svými lidmi. Některým lidem v minulosti vadilo, že byla téměř jednobarevná rada a podobně. Neopakujete jen tuto chybu?

Situaci ukáže až čas. Máme nějakou představu, potřebujeme udělat inventarizaci majetku, předávání agendy a budeme rádi, když u těchto záležitostí bude jen naši zvolení lidé, abychom měli jistotu, že vše bylo převzaté v pořádku a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Čas nastíní, jestli jsme se rozhodli správně. Nikde není napsané, že to tak musí být po celé čtyři roky.

Kritiky však budete mít. Počítáte s tím a může to být komplikace?

Myslím, že ne. Je to otázka popasovat se s agendou. Je tu i spousta nedořešených věcí tak, jak zaznělo na zastupitelstvu, že je kanalizace z devadesáti procent hotová. Není to pravda. Nechtěl jsem tam kvůli tomu vyvolávat diskuzi a averze, to by nebylo hodné ustavující schůze.

Říkáte, že nyní potřebujete mít obsazené posty svými lidmi, ale proč jste nedodrželi zvyklosti a nepřenechali výbory opozici?

Nemáme sepsanou žádnou koaliční smlouvu. Jsme pouze sdružení, které vyhrálo volby s tím, že jsme podporovaní sdružením Nezávislých a stranou ČSSD. Proběhla povolební jednání a z toho vzešel tento výsledek a proti němu se aktuálně nebudu stavět.

Máte pocit, že zastupitelstva teď budou divočejší, než v minulosti?

Vyzval jsem protistranu ke korektnímu jednání v rámci zasedání zastupitelstev. Není možné předvídat, jak se to celé bude vyvíjet. Když se budeme snažit předkládat řešení, návrhy, koncepce a dotáhnout stávající investiční akce do cíle, i když to nebude jednoduché, budeme včas a pravdivě o všem občany informovat.

„Vliv na dění ve městě rozhodně neztratíme"

Úterý muselo být pro Martina Kisse hodně zvláštní. Po šestnácti letech šel do práce s tím, že jen předá všechny nutné dokumenty někomu jinému a že ve své kanceláři už nezasedne. „Věděli jsme o dohodách a já jsem jednal s panem Adámkem. Nebyli jsme překvapení, jak to v pondělí dopadlo," míní odcházející starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss.



Kiss před šestnácti lety přišel na radnici coby zástupce ředitelky zdejší základní školy. Tam se také po skončení svého mandátu vrátí. „Ode dneška jsem zase na tomto místě a co bude dál, to se ukáže," říká Martin Kiss. Zatím netuší, zda zůstane ve škole, nebo se vydá jiným směrem.



Jeho šestnáctiletou práci pro radnici prý musejí zhodnotit jiní. „Za ty roky jsem udělal věci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," tvrdí. Za své největší úspěchy považuje navýšení počtu obyvatel o čtyři stovky lidí, že je Březová jedním z nejmladších měst z hlediska průměrného věku. „To jsou důsledky bytové výstavby, sociálního zabezpečení a nabídky životního prostoru," připomíná.Proč vůbec všechno dopadlo tímto způsobem? Zlost lidí se ke Kissovi upínala především kvůli výstavbě kanalizace a komplikacím, které ji provázely. Možná to byl právě bod, jež mu zlomil ve volbách vaz. „Každá stavba dotýkající se soukromí každé rodiny a spoluobčana, je nepříjemná. Kanalizace zastává každou nemovitost. Při takovém množství jsou lidé, kteří to pochopí a pak ti, kteří její nutnost chápou méně. Třetina lidí v Březové neplatila stočné a teď se na vztahuje také. Má to různé spojistosti," zamýšlel se Kiss.



Martin Kiss a jeho Sdružení pro město Březová nad Svitavou dostalo boxerskou hantýrkou řečeno technické K.O. Nejdřív od voličů u uren a v pondělí také od zastupitelů, kteří se spojili a zvolili do čela města úplně nové lidi.



„Samozřejmě se mi nelíbí obsazení výborů už proto, že to potírá jakoukoliv politickou kulturu," myslí si Kiss. Nepodržela ho ani ČSSD, s níž jeho partaj spolupracovala v uplynulém čtyřletém období a tentokrát se přiklonila na stranu vítězů voleb. Zkrátka, tahle partie pro jeho sdružení dopadla totálním vyšachováním a nakonec i matem, z něhož už není úniku. „Pořád máme zastupitelský mandát a budeme s ním nakládat. Nemyslím si, že bychom ztratili vliv na dění ve městě. Každopádně to tu nikdy nebývalo tak, že by někdo hlasoval proti někomu z hlediska některých úkolů a plánovaných věcí. Ba naopak, když to bylo rozumné, sjednotili jsme a myšlenku podpořili," dodal Martin Kiss s tím, že by si přál, aby v zastupitelstvu pokračovala dobrá spolupráce. „Spousta věcí je rozdělaných, stálo to dost času i energie," uzavřel.