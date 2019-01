Březová nad Svitavou – Dětem ve školní jídelně už zase chutná. Provozovatelem je od září základní škola. S novým kuchařem se vrátila také chutná jídla.

V posledních dvou letech čelilo město stížnostem proti kvalitě obědů, které v prostorách moderní kuchyně při základní škole vařila soukromá firma. Podle ředitelky školy Bohuslavy Zelené si strávníci stěžovali nejen na chuť, ale i na množství. Zastupitelé se proto na jaře usnesli, že společnosti vypoví smlouvu a seženou jiného kuchaře.

Nový kuchař

Po prázdninách už do školní vývařovny nastoupila nová sestava. „Od prvního září je provozovatelem jídelny základní škola. V kuchyni máme nového šéfkuchaře," uvedl starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss. Je přesvědčený, že to byl dobrý tah. S novým osazenstvem kuchyně se k pravidelnému stravování totiž vrátily nejen děti. „Je to opravdu změna. Žáci si pochvalují, že jim chutná," potvrdila Bohuslava Zelená. Zájem o dobré jídlo vzrostl. Pro obědy si začali chodit i obyvatelé města. „Z původních sto padesáti obědů nyní ve školní kuchyni připravují více než tři sta porcí," informoval Martin Kiss. Školáci jsou spokojení. Důkazem toho je i to, že ti, kteří jídlo často neřešili a šli si raději koupit něco na zub do obchodu, začali také pravidelně chodit na obědy.

Bohatý výběr

Šéfkuchařem ve školní kuchyni se stal Miroslav Trnka. Město s ním má dobré zkušenosti z dob, kdy vařil v mateřské škole. „Vaříme tři druhy jídel. Děti mají nejraději moučná jídla, buchtičky a těstoviny. Zájem je také o těstovinové saláty, rajskou omáčku a omáčky vůbec," přiblížil menu Miroslav Trnka. Školáci si z nabídky vždy vyberou. Oblíbili si rovněž bramborový guláš. Podle kuchaře třeba děvčata z osmých a devátých tříd chtějí být štíhlá. Vypozoroval, že si dávají těstovinové saláty a zeleninu.

Polévka

Kuchaře těší, že si děti chodí přidávat i polévky. „Polévka je základ. Nic se nesmí ošidit. Reklama neukáže, jestli je jídlo dobré nebo ne. Člověk se musí přesvědčit a ochutnat," podotkl Miroslav Trnka.

Více strávníků má dopad na financování kuchyně, které vychází ze statistických čísel z předchozího období. „V současné době část peněz chybí. Tento rozdíl dotujeme z rozpočtu města," dodal Martin Kiss. Předpokládá ale, že od Nového roku se srovná i záležitost, která se týká ekonomické stránky.