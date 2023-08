/FOTO, VIDEO/ Regály plné, moderní pokladny i chladící boxy. Kaufland v Moravské Třebové se pro první zákazníky otevře ve středu v sedm hodin ráno. Do zbrusu nové prodejny jsme se podívali o den dříve, kdy byla příprava na otevření v plné proudu.

Nový Kaufland v Moravské Třebové. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Kde dříve rostla kukuřice, dnes stojí na poli u pětatřicítky na okraji Moravské Třebové nové obchodní centrum. Kromě Kauflandu tady lidé najdou i menší prodejny nebo třeba asijské bistro a lékárnu. Město prodalo pozemky u silnice I/35 developerské společnosti Rent Group za 35 milionů korun. Stavba nového obchodního centra začala zhruba před rokem, nyní je vše připravené na otevření.

„V roce 2020 jsme na covidovém zastupitelstvu schválili smlouvu s developerem, že pomůže sehnat investora na tuto oblast. Pamatuji si, že z toho byl poprask. Jsem rád, že během tří let vyrostlo nové centrum. Těší mě, že tady budou v prodeji také regionální potraviny, mimo jiné sem budou pečivo dodávat moravskotřebovské Moravec - pekárny,“ uvedl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Kaufland v Moravské Třebové je druhá prodejna tohoto řetězce ve svitavském okrese a sedmá v Pardubickém kraji. Nejde však o klasickou stavbu, jaké jsou v ostatních městech.

„Máme tady jednu novinku, kterou jsme použili vůbec poprvé. Jedná se o řešení obvodových stěn, které běžně děláme z betonu, ale v Moravské Třebové jsme použili pur panely. Je to levnější řešení, ekologické, protože při betonu vzniká množství oxidu uhličitého. Ušetřili jsme tak asi 600 tun produkovaného oxidu,“ vysvětlil František Hucl ze stavebního oddělení společnosti Kaufland.

K vytápění prodejny navíc používají odpadní teplo z chladicích boxů na zboží. Obchod je kompletně vybavený úsporným LED osvětlením.

Nová prodejna je vybavena moderními technologiemi. Kromě klasických pokladen jsou tady i samoobslužné. Nákup urychlí i technologie K-SCAN, která umožní zákazníkům skenovat výrobky pomocí ručních scannerů nebo mobilních telefonů.

„Proces placení je pak výrazně urychlen, protože na samoobslužné pokladně zákazník už jen naskenuje kód, nákup se propíše do pokladny a stačí jej jen zaplatit,“ přiblížila vychytávku mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Už při prodeji pozemků však někteří obyvatelé Moravské Třebové kritizovali postup radnice. Poukazovali na zabírání orné půdy a zbytečnost dalšího supermarketu. „Nemá smysl stavět další supermarket, když jsou tady už tři. Bude to konkurence pro místní obchodníky,“ podotkla před časem Michaela ze Třebové. Vedení města ale námitky lidí shodilo ze stolu s tím, že podobné obavy panovaly i při stavbě Billy a centrum města nijak neutrpělo. „Je to čtvrtý supermarket ve městě. Předpokládám, že si najde své zákazníky. Vnímáme to od lidí, kteří se ptali, kdy se už prodejna otevře,“ dodal místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Samotná výstavba obchodního centra na jihozápadním okraji města je první etapou projektu, který do budoucna v lokalitě počítá také se vznikem šesti bytových domů a desítkami rodinných a řadových rodinných domů. První stavební parcely pro bytovou výstavbu mají být připravené do roku 2025.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková