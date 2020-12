V neděli sice začne platit nový jízdní řád na železnici, mnohem víc než pár kosmetických změn však cestování v Pardubickém kraji ovlivní dlouhotrvající výluky na hlavních tratích. Rozsáhlé a dlouhodobé výluky se budou příští rok týkat páteřního koridoru z Prahy na Ostravu, ale i trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Komplikace pro cestující budou největší za několik posledních let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Pokračuje totiž modernizace železničního uzlu Pardubice, navíc se železničáři pustí do přestavby desetikilometrového úseku mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí. Na konci roku pak přibudou rozsáhlé výluky i na cestě z České Třebové do Brna. Dálkové spoje Praha – Brno tak budou od jara vedeny ne přes Pardubice, nýbrž přes Havlíčkův Brod. „Odklony vlaků přes Vysočinu potrvají od dubna 2021 do června 2023,“ upřesnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.