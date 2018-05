Nový bazén zatím jen virtuálně

Svitavy - Radnice představila plány nového bazénu. Jestli se bude stavět, však není jisté.

Radnice představila veřejnosti nový plavecký bazén. Zatím však jen virtuálně a na papíře. Rekonstrukci starého, nevyhovujícího bazénu prozatím stojí v cestě souhlas svitavských zastupitelů.

„S rodinou jezdíme plavat do bazénu do Litomyšle. A musím říct, že je mi velmi stydno, když plavu v bazénu a zjišťuji, že kolem mě jsou samí Svitaváci. A všichni mi říkají: Starosto, ty jsi tady taky?“ povzdechl si po dvouhodinové diskuzi na veřejném fóru svitavský starosta David Šimek. „Cílem toho projektu je: Vraťte se zpátky domů a plavejte doma,“ dodává starosta.

Svitavští zastupitelé jednali o novém bazénu již několikrát. Výsledkem hlasování je sto padesátimilionový limit, který zamýšlená rekonstrukce bazénu nesmí přesáhnout. To bylo předloni v prosinci. V srpnu minulého roku vypsala radnice výběrové řízení na zhotovitele bazénu. Po otevření obálek s nabídkami začátkem listopadu však svitavské radní čekalo nepříjemné překvapení. Ani jedna ze čtyř nabídek neklesla pod 180 milionů.

Začít s rekonstrukcí na jaře?

Příčiny město spatřuje v rostoucích cenách stavebních prací. „Už půl roku pozorujeme trend, který se promítl i do oceňování stavebních prací, kde došlo u jednotlivých profesí ke zdražení,“ reagoval radní Jaroslav Kytýr. Radnice proto začala hledat nové řešení. „Město má o 20 až 30 milionů vyšší příjem na sdílených daních, než bylo plánováno. Bude na zamyšlení, jestli rekonstrukci nastartovat hned na jaře nebo ji odložit a nejdřív nastartovat hlavní akce, které jsou pod dotacemi na příští rok,“ nastínil Jaroslav Kytýr.

Stavební práce měly začít letos na jaře. Bazén však nakonec musel ustoupit přístavbě Seniorcentra za 90 milionů korun, která je plánovaná na tento rok. „Přislíbená dotace ministerstva práce a sociálních věcí byla původně plánovaná vyšší, než nakonec byla, a to způsobilo propad v rozpočtu skoro o padesát milionů korun,“ vysvětluje starosta David Šimek. Radnice proto výběrové řízení na bazén zrušila.

Před svitavskými zastupiteli nyní leží tři možnosti, jakou cestou se dát. O třicet milionů navýšit finanční prostředky na rekonstrukci bazénu z rozpočtu města, provést změny projektu, které by přinesly snížení celkových nákladů, nebo nový bazén vůbec nestavět. K tomu, jakou cestou by se město mělo vydat, se na veřejném zasedání vyjádřil i někdejší starosta Svitav Jiří Brýdl. K poněkud divokým návrhům některým zastupitelů, na čem by se v projektu dalo ušetřit, řekl: „Je jednoduché říkat, změňte projekt, aby to bylo levnější, ale je to mozaika, poruší se tím koncept.“ A dodává: „Rychlé ne je lepší, než dlouhé ano. Pokud nemá mít bazén podporu, tak ať se řekne ne, a důsledky rozhodnutí ať si nese každý sám,“ apeloval na zastupitele Jiří Brýdl.

Bazén v číslech

Projektová cena bazénu je 196 463 497 korun bez DPH. Zastupitelstvo schválilo limit 150 milionů, vysoutěžená cena se však vyšplhala na 187 milionů. Město má v bance předjednaný investiční úvěr 100 milionů. Na konci roku mělo na účtech rezervovanou částku 50 milionů. Do konce letošního roku by chtělo uspořit dalších 30 milionů korun.