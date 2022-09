„Radnice připravuje výstavbu bytového domu na Dukelské ulici a k tomu 35 parkovacích stání pod našimi okny. My to nechceme, protestujeme,“ řekl Jaroslav Strouhal z Moravské Třebové, který bydlí vedle plánovaného nového domu.

Není sám, komu se stavba bytovky nelíbí. Pod protest se podepsalo přes osmdesát lidí. „Město s námi záměr výstavby dopředu vůbec neřešilo. Nová bytovka zastíní naši užitnou zahradu. Navíc přijdeme o hřiště, kde se hrál volejbal a nohejbal. Jsme proti prodeji pozemku developerovi za účelem stavby bytového domu,“ potvrdil další z protestujících Tomáš Přidal.

Právě on chtěl před časem hřiště od města odkoupit pro spolek střelců. Nepochodil. „Už tehdy to byla strategická lokalita pro město, kde se počítalo s výstavbou bydlení,“ vysvětlila místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová.

Až po volbách

Protest s podpisy desítek lidí projednali v pondělí zastupitelé města. Na programu měli také prodej pozemku developerovi. „Na jednání zastupitelstva jsme rozhodnutí o budoucí kupní smlouvě odložili na zasedání až po komunálních volbách. Byla jsem proti odložení, protože to nic neřeší. Ale zase bude čas na debatu s občany z dotčené lokality. Na druhou stranu v Moravské Třebové je poptávka po bydlení a toto je projekt v nejvyšší fázi připravenosti,“ sdělila Maixnerová.

Lidé z Dukelské by místo čtyřpodlažní bytovky raději viděli dva menší rodinné domy. Vadí jim i velké parkoviště. „Součástí projektu má být nová komunikace a 35 parkovacích míst k nové bytovce, i když to nebude přímo u ní, ale pod našimi okny. My parkování nepotřebujeme, máme garáže. Jako argument používá radnice, že tady bude nový park. To mohli udělat už dávno,“ podotkl Strouhal.

Každopádně námitky obyvatel z ulice neskončí v koši. „Lidé z okolních domů se budou moci vyjádřit ve stavebním řízení. Jejich připomínky posoudí stavební úřad,“ uvedla místostarostka. Prodej pozemků bude ale řešit až nové zastupitelstvo po komunálních volbách.

Moravská Třebová ovšem nové bydlení potřebuje. Zájemců o byty je ve městě celá řada. „Pozitiva z pohledu města jsou jasná. Na Dukelské vznikne 19 nových bytů. Počítá se s revitalizací veřejného prostranství v okolí. Nové úseky chodníků a zeleně zajistí developer,“ informoval mluvčí města Václav Dokoupil. Pokud město pozemky developerovi prodá a ten získá stavební povolení, mohli by se lidé do nových bytů stěhovat v roce 2025.