Letošní volby poslaly do Poslanecké sněmovny pouze tři poslance za hnutí ANO, a to sice Martina Kolovratníka, Davida Kasala a jedinou ženu, která za kraj usedne na křeslo poslance, Janu Hanzlíkovou.

Jedním z největších překvapení je ale kandidát Starostů Tomáš Dubský, který z pátého místa přeskočil lídra koalice Pirátů a Starostů v Pardubickém kraji, Mikuláše Ferjenčíka. „Byl jsem na pátém místě, to už nějakou šanci nabízí. Moje téma je venkov, zemědělství a životní prostředí a byl bych rád, kdybych se tomu mohl věnovat,“ reagoval po vyhlášení volebních výsledků Dubský.

Starostové naprosto ovládli budoucí poslanecký klub, žádní z Pirátů se za Pardubický kraj do sněmovny nedostali.

S ním do voleb postoupila také dvojka kandidátky Jiří Hájek. „Velké využívání preferenčních hlasů je pro mě překvapení. Nikdo jsme tomu zpočátku nevěřili. Starostové měli výhodu, že se na ně nezaměřil ten hnojomet a hoaxy, které vládní koalice vysílala proti Pirátům,“ konstatoval Hájek.

Absolutním vítězem v kraji je ale Marek Výborný, ten získal celkem 13 351 preferenčním hlasů. „Věřil jsem, že výsledek bude dobrý. Že bude ale až tak dobrý, to jsem si opravdu nepředstavoval. O to větší radost z něj mám. Jsem rád, že jsme jako koalice Spolu dokázali po osmi letech v Pardubickém kraji porazit hnutí ANO, a to poměrně přesvědčivě,“ řekl bezprostředně po sečtení volebních výsledků. Společně s ním bude koalici Spolu reprezentovat Karel Haas, který se z čtvrtého místa preferenčními hlasy probojoval na druhé místo.

Podporu voličů Pardubického kraje má také svitavský starosta David Šimek. Ten získal celkem 6346 preferenčních hlasů a umístil se jako třetí poslanec koalice Spolu za Pardubický kraj.

Do sněmovny se nakonec dostal také lídr kandidátky Spolu, šéf pardubické filharmonie Pavel Svoboda.

Posledním poslancem, který bude v Poslanecké sněmovně reprezentovat Pardubický kraj, je někdejší disident, chartista a také bývalý diplomat v Rusku, Jaroslav Bašta (SPD).