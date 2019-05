Toto dilema řešili ve středu svitavští městští zastupitelé. Polemiku se snažili rozproudit opoziční Piráti a s nimi i komunisté. Kritizovali radnici, že nové byty nestaví a stavět ani nehodlá. Ale neuspěli.

„Nedostatek bytů tady řeší jen developerské projekty soukromých firem. V jejich bytových domech má být výhledově až 400 bytů, jenže tržní cena za metr čtvereční se v takových bytech pohybuje okolo 30 tisíc korun. A to není cesta, jak uspokojit poptávku po startovacím bydlení. Zvláště mladým rodinám jejich příjmy nestačí ani na získání hypotéky,“ podotkl lídr Pirátů Vojtěch Fadrný.

Široká radniční koalice ale podržela starostu Davida Šimka, který chce investovat přednostně do regenerace stávajících bytů.

„Můj předchůdce Jiří Brýdl trefně prohlásil, že on byl tím budovatelem, zatímco my budeme těmi údržbáři. Je třeba dát nejprve naše bytové byty do pořádku, nejsou v dobrém stavu. Přijde mi to rozumnější řešení, než je nechat dál chátrat a mezitím stavět nové,“ řekl Šimek.

A poznamenal, že právě zahajovaná stavba komunitního centra pro seniory je první bytovou investicí za jeho devítiletého starostování. V domě vznikne 15 nových bytových jednotek.

250 žadatelů o byt

Město vlastní přes 500 bytů, v posledních deseti letech však výstavba nových zcela stojí. V pořadníku žadatelů je v současnosti 255 lidí.

Starosta argumentoval vedle soukromé výstavby bytů developery také srovnáním s okolními městy. Podle něho je ve Svitavách v přepočtu na obyvatele bytů nadprůměrné množství. Jenže třeba právě v sousední Poličce se právě otvírá nová městská dvojbytovka se 48 byty, na což na zastupitelstvu poukazovali Piráti.