A jak je to dnes? Osvědčilo se, sžili se s novým logem obyvatelé kraje? A je vůbec logo, které by mělo spoluvytvářet identitu kraje, důležité?

Podle krajského lídra hnutí ANO Martina Kolovratníka se logo absolutně nepovedlo. Mělo by být jednoduché a jasně pochopitelné. "To první splňuje, to druhé ani náhodou. Pokud je k logu třeba návod s vysvětlením pro jeho pochopení, tak je zkrátka špatné," míní Kolovratník.

Nadšený z loga není aní Daniel Lebduška, jednička pirátské kandidátky. "Dost lidí si nedokáže vybavit ani jak vypadá. Logo by mělo být důležitým identifikačním a propagačním prvkem. Jeho současný vzhled "švédské vlajky" tuto úlohu nesplňuje, nezažilo se. Když na první dobrou nevyvolá jasnou asociaci, tak je to logo špatné," říká.

Na nejasné vyznění loga, které má podle jeho autora Přemysla Kokeše vyjadřovat průběh historických dopravních cest, upozorňují i další krajští lídři podzimních voleb. "Je to stejné, jako s hranicemi a názvem kraje. Ještě si to nesedlo. Ovšem předešlé logo bylo tak zoufalé, že je to cesta správným směrem. To logo má symbolizovat dopravu. To je mně jako radnímu pro dopravu, který si je vědom významu dopravy pro tento kraj sympatické, ale asi bychom k tomu logu měli přiložit několikastránkové vysvětlivky," podotýká Michal Kortyš, který vede společnou kandidátku ODS a TOP09.

"Vím od kolegů, že jako zastupitelé museli absolvovat 1,5 hodiny trvající seminář, kde jim logo vysvětlovali. To je opravdu kumšt," dodává Martin Kolovratník.

Hejtman a lídr volební koalice Pro prosperující Pardubický kraj Martin Netolický logo hájí. "Každá změna vizuální identity je velmi debatovanou záležitostí a trvá nějaký čas, než si na ni lidé zvyknou. Novou variantu loga jsme dlouho diskutovali, protože nám bylo zřejmé, že kolem něho budou debaty. Cílem však bylo vybrat neutrální symbol, který pojme celý kraj, protože Kunětická hora je primárně dominantou Pardubicka. Dopravní cesty k našemu kraji patří, a to jak silniční, železniční, tak vodní," vysvětluje. Nové modro, žluto červené logo nahradilo logo, které bylo tvořené globusem a siluetou hradu Kunětická hora.

Podle Martina Netolického se nové logo stalo běžnou součástí života kraje. "Důležité je, že v záplavně log různých partnerů akcí je naše logo viditelné a připoutá pozornost k názvu Pardubického kraje," konstatuje hejtman.

Podobně to vidí lídr Koalice pro Pardubický kraj a vicehejtman Roman Línek. Nové logo je prý mezi logy ostatních krajů nepřehlédnutelné a konkurence schopné. "Původní logo připomínalo více stylizovaný obrázek než logo. Kraj potřeboval logo nové, nepřehlédnutelné a výrazné. Přes rozličné vášně, které se objevily po jeho schválení, se používá již dva roky a žádné další výhrady k němu pak už k samosprávě nesměřovaly," připomíná Roman Línek.

Počáteční ne zcela jednoznačené přijetí loga krajskými zastupiteli nepopírá ani lídr KSČM Jan Foldyna. "Zpočátku byly různé názory i debaty i mezi zastupiteli. Ale když si člověk uvědomí, co a jak vyjadřuje a navíc jak je v záplavě ostatních log viditelné a s krajem identifikovatelné, za mě osobně souhlas. Myslím si, že se osvědčilo," říká Jan Foldyna.

Za 50 tisíc, ale bez soutěže

Nové logo navrhl pro Pardubický kraj architekt Přemysl Kokeš. Vytvoření nového loga zadal Pardubický kraj přímo, veřejná soutěž, do které by se mohli přihlásil i jiní tvůrci, neproběhla. Na druhou stranu stálo "pouhých" 50 tisíc. „Návrh vzešel při přípravě prezentačních předmětů Pardubického kraje. Pan Kokeš jej nabídl za cenu do 50 tisíc korun, které pro tyto účely kraj vyčlenil," vysvětloval po zveřejnění loga mluvčí kraje Dominik Barták.

Podle designera Jakuba Fafílka logo nijak neosloví. "Nejdůležitější funkcí loga je snadná zapamatovatelnost. Díky emocím, které evokuje, si jej snadno zapamatuji, zanechá ve mě stopu," vysvětlil. Něčím však pruhovaná kulička mezi ostatními značkami přeci jen vyniká. "Způsobem, jakým si pamatujete výjimečně špatnou reklamu," dodal Jakub Fafílek.

Ani historické souvislosti, kterými je vysvětlována symbolika loga, nejsou příliš přesvědčivé. „Nové logo mě nemile překvapilo. Není na něm nic, co by charakterizovalo Pardubický kraj. Co uvidí každý na první pohled, jsou kříže. Jako znak dopravního významu kraje jsou bez předchozího vysvětlení těžko pochopitelné. Vyvolává to spíše představu, že jde o zdůraznění náboženských tradic kraje," prohlásil na adresu loga historik, profesor královéhradecké univerzity František Musil.