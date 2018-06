Nové kasino ve Svitavách nebude

Svitavy – Kasinům, která lákají vyznavače hazardu na živé hry jako ruleta, kostky nebo blackjack, ve Svitavách definitivně odzvonilo.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Archiv

Svitavští zastupitelé v pondělí na mimořádném zasedání odsouhlasili úpravu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních her na území města, která provozování živých her zakazuje. Pro bylo 14 ze 16 přítomných. Zastupitelé za sdružení Naše Svitavy se zdrželi.

„Úpravou vyhlášky dochází k tomu, že na území města budou nadále provozovány pouze herny a nebude moci vzniknout jakékoliv kasino,“ vysvětlil starosta David Šimek.

Radnice současně zrevidovala seznam míst, kde už automaty nejsou. „Když jsme v roce 2012 vyhlášku připravovali, tak jsme do ní zahrnuli všechny herny a restaurace, ve kterých se provozovaly jakékoliv automaty,“ pokračoval David Šimek. Dnes je však situace jiná. S novelou zákona před dvěma lety klesl jejich počet ve Svitavách na polovinu. „Všechny herny, kde automatům vypršela platnost povolení, jsme z vyhlášky vyškrtli a ponechali jsme pouze provozovny, kde aktuálně hazard probíhá,“ dodal svitavský starosta.

Na území města se zakáží tzv. živé hry

Hlasování o změnách ve vyhlášce prošlo zastupitelstvem hladce. Krátce se diskutovalo pouze o tom, co je a co není kasino. „Vyhláška vůbec nikde nezakazuje tvorbu kasin. Naopak dochází k tomu, že se kasina můžou tvořit,“ upozornil zastupitel Antonín Pavelka (Naše Svitavy).

Proč se ve vyhlášce nehovoří o kasinu, ale o živé hře, vysvětlil starosta Šimek s odkazem na konzultaci návrhu změní s ministerstvem vnitra, které musí platnost vyhlášky posvětit. „Náš první návrh byl úplně jasný – zákaz kasin. Nicméně, jak jsme byli ministerstvem upozorněni, že pokud chceme, aby vyhláška prošla, píše se živá hra. Kasina nejsou jenom automaty. Nikdo nezřídí kasino bez rulety. A pokud nemá ruletu, není to kasino, ale klasická herna,“ popisuje starosta David Šimek.

Bezprostředním důvodem narychlo svolaného mimořádného zasedání byla žádost provozovatele herny Merlin olomoucké společnosti ENDL + K, která zamýšlela přebudovat prostor v dolní části náměstí Míru na kasino. V herně je v provozu 19 automatů.

Žádosti o povolení ke zřízení kasina přijímá ministerstvo financí, které uděluje licenci k provozování. Následně je nutné zažádat o souhlas město, na jehož území má kasino vzniknout. „Schválením vyhlášky je jasně řečeno, že hazard formou živé hry je na území města zakázán a tím je jasně dáno, že všichni další, kteří by měli zájem zde kasino zřídit, tak je nezřídí,“ uzavřel David Šimek.

Deset heren, 158 terminálů

Ve Svitavách v současné době funguje deset heren, které dohromady provozují 138 výherních terminálů. Sedm zařízení je povoleno ministerstvem financí ještě podle zákona z roku 1990. Dvěma hracím automatům vyprší registrace začátkem prosince tohoto roku. Dalším čtyřem v dubnu a prosinci roku příštího. Terminály registrované podle dva roky staré novely mají většinou povolení až do roku 2021.

Přestože počet herních zařízení ve Svitavách klesá, příjmy z hazardu do rozpočtu města naopak rostou. V minulém roce dosáhly 20 milionů korun. O rok dříve to bylo kolem 16 milionů. „Příjem z hazardu se zvyšuje,“ potvrzuje David Šimek. „Sociálně slabší, lidé v insolvenci ani pobírající dávky už do heren nechodí, ale ti bohatší mají víc peněz,“ popisuje starosta důvody nárůstu příjmů z hazardu. „Projevilo se to i v tom, že se snížil i počet výjezdů městské policie k hernám,“ dodává David Šimek.