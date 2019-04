Zátah policie? Někoho možná ve středu ráno vyděsila policejní auta u Svitavské nemocnice, ale nic se tam nestalo.

Dvaadvacet policistů z územního odboru se rozhodlo společně darovat krev. | Foto: Ondřej Zeman

„Dvaadvacet policistů z územního odboru se rozhodlo společně darovat krev. Někteří byli úplně poprvé. Byla to první hromadná akce a doufám, že se ujme a bude to nová tradice,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Do křesla na transfúzní stanici ve Svitavách usedli nejen policisté z obvodního oddělení, ale taky třeba kriminalisté.