Svitavy - Salon Bodytrend navštívila třetí soutěžící, která chce být krásná s Deníkem. Jana Zobačová ze Svitav si po dohodě s odbornicí Jaroslavou Pokornou vybrala epilaci třísel a podpaží.

FOTODEPILACI podstoupila v salonu Bodytrend ve Svitavách Jana Zobačová.

Janě Zobačové se v salonu Bodytrend líbilo

Jana Zobačová je v invalidním důchodu. Ráda o sebe pečuje. Do soutěže se přihlásila, protože si myslí, že žena v každém věku by měla vypadat upraveně, aby se líbila svému okolí a hlavně, aby ona sama byla se sebou spokojená. Sympatická soutěžící byla velice potěšená, že byla vybrána do soutěže Krásná s Deníkem. „Svitavský deník mám ve svém počítači v kolonce oblíbené. Ráda si přečtu, co je v okolí nového, co se kolem nás děje," řekla Jana Zobačová.

Chloupky

Jako většina žen si Jana Zobačová odstraňovala doposud chloupky holícím strojkem nebo žiletkou. „Efekt těmito metodami je však jen krátkodobý," dodala soutěžící. Odbornice ze salonu Bodytrend Jaroslava Pokorná ji před samotnou procedurou seznámila s celým postupem epilace. „Procedura je bezbolestná. Cítila jsem pouze teplo," svěřila se Jana Zobačová. V salonu Bodytrend se jí velice líbilo a už se těší na další návštěvu.

Celková péče

Čerstvá babička čtyřměsíční Barušky o sebe pečuje. „Každé dva měsíce chodím na kosmetiku na celkové čištění pleti. Doma používám pleťové masky, peelingy, samozřejmostí je denní, noční a oční krém a také tělové mléko a krémy na nohy," uvedla Jana Zobačová. Doma občas cvičí, její nemoc jí ale nedovoluje cvičit více aktivně. V létě ráda jezdí na kole. „Můj jídelníček je pestrý. Mám ráda jogurty, sýry, ovoce i zeleninu. Nevyhýbám se žádným jídlům, jím vše kromě tlustého masa," dodala Jana Zobačová.

Po fotodepilaci vydrží hladká pokožka tři až pět let

Hladká kůže bez chloupků je dnes považována za běžnou součást péče. Hodně žen při holení podpaží, nohou či třísel používá žiletku, holící strojek nebo epilátor. Další možností je fotodepilace. Metodu přiblížila odbornice ze salonu Bodytrend JAROSLAVA POKORNÁ.

Co je to fotodepilace?

U fotodepilace se velmi zjednodušeně jedná o zničení vlasových kořínků buď pomocí intenzivního pulzního světla IPL, nebo u laseru pomocí laserového paprsku. Při epilaci pulzním světlem se na jednotlivá místa aplikační hlavicí aplikují světelné záblesky. Světlo je pohlceno barvivem chloupku melaninem, mění se na teplo, zhruba 70 až 75 °C. Dále je vedeno ke kořínku chloupku, který nenávratně poškodí. Chloupek sám během deseti až dvaceti dnů vypadává. Tak jako všechny epilační metody i touto se při jednom ošetření zasáhnou pouze chloupky, které jsou v růstové fázi. Proto je potřeba ošetření opakovat.

Jak často?

Epilace se doporučuje opakovat v intervalech čtyř až osmi týdnů podle konkrétní oblasti. Interval je dán růstovým cyklem chloupků. Ten má tři fáze, a to anagenní, to je aktivní růst. Jedná se o dvacet až čtyřicet procent chloupků. Pak katagenní, což je klidová fáze a telogenní, tedy konečná fáze růstu. Kořínky lze efektivně eliminovat pouze ve fázi anagenní, bez ohledu na technologii. Anagenní fáze se pro různé oblasti liší a podle toho se přizpůsobuje i interval aplikací. Počet aplikací je individuální, průměrně čtyři až devět. Závisí na mnoha faktorech, jako například na barvě a hustotě ochlupení, barvě pokožky, části těla, hladině hormonů.

Přibližte, prosím, postup?

Po ošetření chloupky desátý až dvacátý den vypadávají. Ošetřené místo začíná být holé. Později kolem třetího až čtvrtého týdne po ošetření začínají růst chloupky nové, ty které nebyly v anagenní (růstové) fázi. Ty likvidujeme při dalším sezení. Takto se postup opakuje.

Jak dlouho ošetření trvá?

Délka ošetření závisí na velikosti ošetřované plochy. Pro orientaci oblast třísel trvá zhruba dvacet minut, podpaží patnáct minut, lýtka šedesát minut. Celé nohy zaberou sto dvacet až sto padesát minut, horní ret nebo brada jen deset minut.

Zní to dobře. Jak procedura probíhá?

Na ošetřované místo se nejprve nanese vodivý gel, který je nutný k přenosu světla a k ochlazování ošetřovaného místa. Aplikační hlavice přístroje se přikládá na jednotlivá místa, kde se aplikují světelné záblesky. V okamžiku záblesku je v daném místě cítit pouze mírné teplo, občas štípnutí. Díky dokonalému chlazení aplikační hlavice se však rozhodně nejedná o bolest a v žádném případě není potřeba znecitlivujících gelů. Z důvodu ochrany zraku je po celou dobu aplikace nutné chránit oči speciálními brýlemi. Po ošetření je klient schopen jakýchkoliv běžných aktivit. Velmi ojediněle se může na ošetřeném místě objevit několik minut lehké zarudnutí.

Na jakých místech je touto metodou možné odstraňovat chloupky?

Chloupky je možné odstranit prakticky kdekoliv na těle. Nejčastěji je u žen žádána oblast podpaží, třísel, horního rtu a lýtek. Muži chtějí oblast ramen nebo i celých zad.

Je to vhodné pro všechny lidi, nebo někdo například ze zdravotních důvodů tuto metodu podstoupit nemůže?

Tato metoda je bezpečná a není potřeba se jí obávat. Nezpůsobuje poškození kůže, jako je předčasné stárnutí či rakovina kůže. To je riziko nadměrného opalování. Intenzivní pulzní světlo totiž neobsahuje UV světlo. Přesto se toto ošetření neprovádí těhotným a kojícím ženám, na čerstvě opálené pokožce, u osob trpících epilepsií, lidem s vysokým tlakem, diabetikům II. typu, onkologicky nemocným, osobám s kardiostimulátorem. Vynecháváme i lidi, kteří užívají léky na ředění krve, antibiotika a kortikoidy a při virových a infekčních onemocněních.

Je potřeba se na samotný výkon nějak připravit?

Pro správný účinek ošetření je potřeba dodržovat i některé zásady, jako je oholení chloupků jeden až tři dny vždy před samotným ošetřením. Mezi jednotlivými procedurami je nutné chloupky nevytrhávat, pouze holit žiletkou, chránit ošetřované místo před slunečním zářením z důvodu rizika výskytu pigmentových skvrn nebo alergické reakce. V den ošetření na místo neaplikovat kosmetické přípravky.

Jsou různé metody, jak odstranit chloupky.

Odstraňování chloupků tedy depilaci obecně můžeme rozdělit na dočasnou, polotrvalou a trvalou. Forma polotrvalé a trvalé depilace je rovněž někdy nazývána jako epilace. Dočasná depilace zahrnuje buď holení žiletkou, nebo pomocí depilačních krémů, kdy dochází k odstraňování pouze povrchové části chloupku. Již druhý nebo týž den chloupek dorůstá a je na omak cítit. Nevýhodou této metody je téměř denní opakování, podráždění kůže, zarůstání chloupků, hlavně v oblasti třísel, zápach depilačních krémů, viditelnost tmavých chloupků i bezprostředně po oholení, „pichlavá pokožka". Polotrvalá depilace je vytržení chloupku i s kořínkem. Chlup za několik dnů, týdnů doroste. Mezi tyto metody patří depilace cukrovou pastou, voskem, vytrhávání chloupků epilačním strojkem nebo pinzetou.

A trvalá depilace?

U trvalé depilace dochází ke zničení vlasového kořínku, kdy chlup už nemá šanci narůst. Mezi známé metody patří laserová depilace a depilace pomocí intenzivního pulzního světla IPL, kdy dochází k redukci chloupků zhruba o pětasedmdesát až sedmadevadesát procent. Zbylé chloupky jsou slabé, světlé, téměř neviditelné, pokožka je hladká. Efekt vydrží zhruba tři až pět let. Poté si může tělo začít vytvářet chloupky nové. Stačí jedno až dvě opakování ošetření pro další prodloužení efektu. Nikdy však po sérii ošetření v daném místě již chloupky nedosahují původní hustoty. U světlých chloupků je efekt menší, u někoho až nulový. Šedivé chloupky trvale odstranit nelze.

O vítězi soutěže Krásná s Deníkem rozhodnou čtenáři

Soutěž Krásná s Deníkem potrvá celkem pět týdnů. Během této doby pětice dam podstoupí různé procedury, které vylepší jejich vzhled.

