Nová ředitelka to nebude mít lehké

Moravská Třebová – Kulturní služby mají novou ředitelku. Ve výběrovém řízení zvítězila radní a zastupitelka za KSČM Hana Horská.

Hana HorskáFoto: Archiv

Radě její jmenování doporučila čtyřčlenná komise, ve které zasedli starosta Miloš Izák (ČSSD), radní Miroslav Muselík (ČSSD), zastupitelé Josef Odehnal (KSČM) a Miroslav Jurenka (ANO). Funkce se Hana Horská ujímá od července.

„Ke kultuře mám přímý vztah jednak svým povoláním a specializací a také svou zálibou a vztahem k výtvarnému umění,“ říká původní profesí učitelka češtiny a výtvarné výchovy, která se ve volném čase věnuje malování a grafice.

Výběrové řízení provázejí pochybnosti

Výběrové řízení, které radnice vypsala poté, co dosavadní ředitel František Žáček oznámil, že v kulturních službách končí, však od začátku provázejí spekulace.

A neutichly ani po oznámení výsledku konkurzu. Poněkud nečekaně se k nim připojil i spolustraník Hany Horské, předseda svitavského okresního výboru KSČM a kandidát na senátora Josef Bohatec. „Množí se mi stížnosti na transparentnost výběrového řízení. Výběrová komise ve složení Izák, Muselík, Odehnal, Jurenka ve mě osobně žádnou transparentnost nevyvolává,“ vyjádřil se Bohatec, který už dvakrát neúspěšně kandidoval do moravskotřebovského i krajského zastupitelstva. Podivuje se nad tím, že ve výběrové komisi nebyli pracovníci městského úřadu, kteří se prý ostatních řízení účastní. „Hanu Horskou požádám o sdělení její vize. Pak mohu nezávisle posoudit transparentnost, dřív ne,“ dodává.

Podle Hany Horské jde o vnitrostranický konflikt, za kterým stojí někteří členové okresního výboru. „Mám jiné názory a vadím jim. Otec byl ze strany vyhozený. Já jsem vstoupila až v lednu 1990, kdy všichni na škole položili legitimace, a s tvrdými komunisty z bývalých dob mám problém,“ naznačuje Horská.

Volba moravskotřebovských radních se nelíbí ani zastupiteli Tomáši Kolkopovi (Srdcem Třebováci). „To, že ve městě již minimálně osm let funguje klientelismus, by nemělo být žádným překvapením, takže výběr nové ředitelky byl jednoznačný od doby, co se veřejně vědělo, že paní Horská je jednou z uchazečů,“ míní Kolkop. „Na jednání zastupitelstva jsem se dotázal paní Horské, zda by nám představila svoji koncepci kultury ve městě. Odpovědí bylo, že zatím žádnou nemá, že se nejdříve musí seznámit s celou organizací,“ dodává.

Podle Hany Horské jde o nepochopení. „Komisi jsem předložila záměr rozvoje kulturních služeb,“ vysvětluje. Obsáhlý koncepční dokument, který by popsal směřování kultury ve městě, chce nová ředitelka předložit až se seznámí s fungování organizace a v návaznosti na programové prohlášení nového vedení města.

Výhrady k výběrovému řízení mají i Piráti, kteří se na podzim chystají kandidovat do moravskotřebovského zastupitelstva. „Rychlost, způsob a výsledek tohoto procesu budí ve světle dříve vypisovaných vyběrových řízeních značné pochybnosti, jedná se o událost minimálně podezřelou,“ domnívá se provozovatel hudebního klubu Duku Duku Martin Sedlák, který se účastnil dvou předchozích výběrových řízení na ředitele kulturních služeb. Při tom posledním, před třemi roky, dala rada nakonec přednost Františku Žáčkovi.

„Chceme, aby kulturu vedl kariérní politik a zároveň žena absolutně bez zkušeností v oboru? Opravdu nám nevadí, že na ZŠ Palackého s hodně velkým předstihem hledali za paní Horskou náhradu jako by bylo všechno předem jasné?“ ptá se Martin Sedlák.

Podle Pirátů se nová ředitelka tím, že je současně radní města, dostává do střetu zájmů. „Rada města rozhoduje a jmenuje ředitele kulturních služeb. Není toto skutečný, minimálně morální střet zájmů?“

„Tento úhel pohledu mají jen 'vychytrálci a kariéristé'. Pokud jsem něco v zájmu většiny lidí prosazovala, šla jsem třeba i do ostrých střetů a tím se 'teplá' místečka nezískávají. Práce v kultuře je jako každá jiná a s prací v komunální politice se naprosto nevylučuje, naopak to může být věcem ku prospěchu,“ domnívá se Hana Horská.

Prázdná sedadla i tvrzení, že „není kam jít“

Přestože za dva a půl roku, co kulturu ve městě řídil František Žáček, ze strany radnice žádná kritika na jeho adresu nezazněla, zpětně to starosta Izák vidí jinak. „Poslední dva roky to nebylo nebylo to pravé ořechové. Na koncepci kultury jsme čekali dva roky a nedočkali jsme se jí, pan Žáček to nedokázal. Asi třikrát jsme mu koncepci vraceli, já už jsem to pak osobně vzdal,“ vysvětluje Izák.

Největším problémem kultury ve městě je podle Hany Horské nerovnováha mezi všeobecným názorem obyvatel, že v Moravské Třebové „není co podniknout, není kam jít“, a na druhou stranu prázdnými sedadly na kulturních akcích. „Chybí akce z prostřední alternativní kultury, motivace mladých kreativních talentů tvořit živou místní kulturu není dostatečně podporována, schází marketingová provázanost městských atrakcí, které nemají společnou reklamu, nebo vytvoření skutečného kulturního centra pro Moravskou Třebovou i okolí,“ vypočítává nová ředitelka.