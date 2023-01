Moderní rehabilitace, nové lůžkové oddělení a velké zázemí pro záchrannou službu. V Moravské Třebové se v červnu otevřela nová nemocnice následné péče. Výstavba stála Pardubický kraj necelých 300 milionů korun. „Stáli jsme před důležitým rozhodnutím, jestli vykoupit a opravit objekty, které kraji nepatřily. Čekala nás tady také zásadní investice do záchranky, a když jsme sečetli náklady, došli jsme k částce asi 200 milionů korun,“ vzpomínal hejtman Martin Netolický.

Psali jsme:

Moravská Třebová má moderní nemocnici. Pacienty v neděli čeká akce kulový blesk

Na stole bylo i jiné řešení, jednou z variant bylo postavit místo bývalé dětské nemocnice nový objekt. Nakonec vyhrála stavba v místě, kde bývala dětská nemocnice. Pozemek kraji darovalo město. Stavba začala na podzim roku 2020. Nová nemocnice má kapacitu 90 lůžek, nechybí ani rehabilitace, laboratoře, administrativně-provozní část a stravovací provoz.

Součástí nemocnice je i nová základna Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. „Náklady na výstavbu zázemí záchranné služby činily 41 milionů korun. Přes sedm milionů korun se nám podařilo získat z Evropské unie,“ řekl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Bezbariérový nadchod

Dotace pomohla také Litomyšli při stavbě bezbariérového nadchodu přes silnici I/35 v Litomyšli. Dokončen byl těsně před Vánoci, protože stavbu zdržela válka na Ukrajině a s ní související nedostatek oceli a železa. Stavba stála 45 milionů korun, město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Začínali jsme v únoru, dokončení bylo původně plánované v srpnu. Objednávali jsme ocel na konstrukci, jenže začala válka na Ukrajině, a tím se práce zablokovaly. Ocel se dováží totiž právě z Ukrajiny a Ruska, dostali jsme se proto do časového skluzu. Hledali jsme náhradní zdroje,“ sdělil Pavel Hrdina, zástupce firmy Chládek a Tintěra Pardubice. V letošním roce se rekonstrukce dočká i druhý nadchod přes pětatřicítku v Litomyšli u Smetanova domu, který je starý zhruba 40 let. Sondy před časem zjistily, že je ve špatném stavu, železné výztuže už korodují.

Barevně sjednocená radnice

V Poličce se pustili do rekonstrukce barokní radnice na náměstí. Hotová je první etapa a práce do dalších let je ještě dost. Rozsáhlá obnova má tři etapy. Na věži jsou nyní opravené architektonické prvky i původní štuková výzdoba fasády.

„Samotná fasáda byla značně porušena, probíhaly restaurátorské práce na jejím zpevnění a zatmelení rozsáhlých trhlin. Poté získala věž nový kabát v odstínech barev, které jsou na fasádě stavby radnice. Celkově je radnice nyní krásně barevně sjednocena, původní nátěr věže byl ve světlých barvách,“ uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Jak práce probíhaly se můžete podívat zde:

FOTO: Radnici v Poličce si vzaly do parády restaurátorky

Obnovy se dočkaly i věžní hodiny. Mají za sebou kompletní rekonstrukci, opraveny byly ručičky, čísla a hodiny mají nová skla na ciferníku. Vloni vyšly opravy radnice na 4,7 milionu korun. Městu pomohla dotace z Ministerstva kultury ve výši 860 tisíc korun a 150 tisíc poskytl Pardubický kraj.

„V dalších letech radnici čeká obnova jižní a východní fasády. Třetí etapu zakončí práce na severní a západní straně. Počítáme i s restaurováním malovaného městského znaku na východním průčelí budovy,“ dodala Šauerová. Práce mají být hotové do konce listopadu roku 2024. Do té doby bude vždy radnice v Poličce zahalená z některé části lešením. Celková rekonstrukce vyjde na 16,5 milionu korun.

Na obchvat čekali 50 let

Ve Svitavách se dočkali kromě jiných investic zahájení stavby obchvatu města. Na ten čekali dobrých padesát let. Roky se o plánované silnici jen mluvilo, mezitím tisíce kamionů ničily silnice, domům u průtahu praskala omítka. Stavba obchvatu začala vloni v dubnu a hotovo má být do konce letošního roku. První řidiči na přeložku silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a Svitavami vyjedou na jaře 2024. Stát má miliardu korun.

Svitavy se dočkaly. Stavba obchvatu po padesáti letech konečně začíná

„Stávající silnice vede hustou zástavbou. Těšíme se na vyšší bezpečnost a omezení hluku. Po silnici denně projede okolo 14 tisíc aut. V některých částech je město zacpané,“ podotkl starosta Svitav David Šimek. Součástí obchvatu bude osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn o celkové délce 647 metrů.