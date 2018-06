Nová nemocnice dostala zelenou

Moravská Třebová – Stavbě nové budovy nemocnice následné péče v Moravské Třebové za 180 milionů už nestojí nic v cestě. Záměr Pardubického kraje podpořili na pondělním zasedání moravskotřebovští zastupitelé. Pro hlasovalo sedmnáct z osmnácti přítomných.

Vizualizace nové nemocnice následné péče. Jedná se o jeden z prvních návrhů. Momentálně probíhají úpravy podle posledního jednání pracovního týmu.Foto: Pardubický kraj

„Výstavba nové budovy, která bude odpovídat podmínkám 21. století, je pro nás v současné době jednoznačnou prioritou. Nyní tomuto procesu dali zelenou i zastupitelé města,“ uvedl po hlasování hejtman Martin Netolický, který přijel zastupitelům projekt na jednání osobně představit.

Investorem záměru je Pardubický kraj, město do projektu vloží pozemek po bývalé dětské nemocnici, která byla zbourána na podzim loňského roku.

„Moravská Třebová vkládá to této stavby jeden z nejlukrativnějších pozemků ve městě, ale získá mnohem a mnohem víc, protože moderní zdravotnictví je základ,“ uvedl k tomu zastupitel a radní Radko Martínek (ČSSD).

Radnice převede pozemek na kraj bezplatně. Na tom, že nová nemocnice bude pro město přínosem se shoduje vedení města i většina zastupitelů. O tom, jak klíčové hlasování zastupitelstva dopadne, nebylo dopředu zcela jasno. Část opozičních zastupitelů už dříve vyjádřila nesouhlas, aby byl pozemek, za který město před třinácti lety zaplatilo 3,4 milionu korun, bezplatně převeden zpět na kraj. Podobný pozemek naproti přes ulici, na kterém dnes stojí obchodní dům Penny Market, prodalo město před dvaceti lety za 12 milionů korun.

„Přicházíme o lukrativní pozemek, o kterém jsme ještě před půl rokem rozhodovali, jak s ním naložit,“ připomněl Zdeněk Ošťádal (TOP09). Podobný názor vyjádřil před časem i jeho stranický kolega, někdejší starosta Miloš Mička, který se však pondělního jednání neúčastnil. „Od poloviny devadesátých let město hledá varianty, jak zachovat zdravotní péči a nyní by mělo zase ustupovat a řešit problémy někoho jiného? Když se konečně našel pro město strategický pozemek, tak by zde mělo vzniknout zdravotnické zařízení? Můj pohled je, že ne,“ řekl koncem loňského roku.

„Pozemek by měl být prodán za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku,“ prohlásil před časem Josef Jílek (KDU-ČSL). Ani on však nebyl klíčovému hlasování přítomen. Podobně se už dříve vyjádřil i Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci). „Pokud by opravdu nebyla jiná možnost, pak by město mělo trvat na prodejní ceně, která bude v celkové investici úplně zanedbatelná. Nicméně si nemyslím, že pozemek by měl být využit pro tento záměr, spíše bych kraji nabídl jinou lokalitu,“ uvedl Kolkop.

Možnost, že by Pardubický kraj odkoupil staré budovy a přistoupil k jejich rekonstrukci, hejtman jednoznačně odmítl. „Takto otázka opravdu nestojí. Úplně stejné peníze bude stát objekt nové nemocnice v jiném městě. Než za 80 milionů kupovat tyto staré objekty, museli bychom hledat jiná řešení. A jiná řešení se mohou nacházet i v jiném městě,“ zdůraznil Martin Netolický s tím, že v úvahu by připadaly i sousední Svitavy.

„Zapomeňme na myšlenky, že město v minulosti za pozemek dalo nějaké peníze a nechalo zbourat starou budovu. Toto je náš vklad k tomu, abychom měli ve městě moderní nemocnici. Je to vklad města za hříchy minulosti,“ podpořil záměr kraje zastupitel Pavel Charvát (ODS).