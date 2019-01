Polička – Začátek rekonstrukce kanalizace začíná. Tato investice má hned několik nej. Zastupitelé uvádí, že je nejrozsáhlejší a také nejnákladnější akcí v historii města.

Nová kanalizace v Poličce počítá s velkou vodou. Za rok by si měli oddechnout lidé na ulici Družstevní. Tam budou navíc čerpadla.



„Až uvidíte bagry na ulici U Liboháje, začala první etapa rekonstrukce kanalizace,“ sdělil starosta Jaroslav Martinů na posledním zasedání zastupitelů. Bagry sice u Liboháje v současné době zatím nepracují, ale stavebníci si již převzali staveniště a stavbu v této lokalitě vytyčují. Rekonstrukce kanalizace bude v Poličce rozdělená do patnácti etap a potrvá dva roky. Příští rok by se dělníci měli dostat až na ulici Družstevní.

Pomůže od povodně

Tam se díky novým stokám uleví lidem hlavně při deštivém počasí. Měly by pojmout i takové množství vody, které v současné době hrozí záplavou. Obyvatelům ulice se kvůli dělají kvůli hrozící povodni vrásky na čele pravidelně. Lokalita za penzionem na ulici Družstevní je totiž „utopená“. „Když je prudší déšť, vyletí spodní kanály. Pak hrozí, že znečištěná kanalizační voda může lidem natéct do bytů,“ popsal stav Jaroslav Martinů. Situaci začali radní řešit již před časem. „Před dvěma lety jsme udělali odvodňovací stoku do Bílého potoka. Bez něj by bylo letos již poněkolikáté zle,“ domnívá se starosta. Považuje proto vybudování kanálu za správnou investici. Nicméně se ukazuje, že i tak je to stav neuspokojivý.

Se situací proto počítali i projektanti kanalizace. Naplánovali do této lokality odlehčovací čerpadla, která by v těchto případech měla odčerpat až dvě stě litrů vody za sekundu do Bílého potoka. Tak kanalizaci uleví, aby se do stok vešla i voda další.

Investice se vyplatí

„Bude to stát několik milionů korun,“ konstatoval Jaroslav Martinů. Podle něj je stav, kdy člověk má pocit, že nemůže odjet, protože domek ohrožuje špinavá voda ze žumpy, velice špatný. Právě zahájená rekonstrukce kanalizace by jej tedy měla změnit.

Celá oprava stok proběhne napříč Poličkou. Pracovat se bude také tam, kde ještě kanalizace vůbec není. Veškeré práce, které počítají rovněž s opravou komunikací po výkopech, skončí v první polovině roku 2012. Rekonstrukce kanalizace vyjde na šedesát dva milionů korun.