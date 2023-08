/REPORTÁŽ/ Čtvrteční koncert známého folkového barda Jaromíra Nohavici na litomyšlském zámeckém návrší budil mezi místními vášně. Podle řady Litomyšlanů je nepřípustné, aby v Litomyšli hrál člověk, který převzal ocenění od Vladimíra Putina a po začátku války na Ukrajině ho odmítl vrátit. Ve stejné době se tak na nedalekém Toulovcově náměstí uskutečnila protiakce - Koncert pro Ukrajinu. A Nohavicův koncert nebyl v Litomyšli snad poprvé vyprodán. Však se také proslulý interpret k vášním kolem něj z pódia několikrát vyjádřil.

Jaromír Nohavica měl v Litomyšli vždy vyprodáno. Letos ne, někteří lidé koncert odsoudili. | Foto: Smetanova Litomyšl

„Nechci rozdělovat už tak rozdělenou společnost. Vím, co se děje kolem nás, lidé jsou rozhádaní. Je v pořádku, že existuje spousta různých názorů. Ale já bych byl přece jen raději, kdybychom si byli skrze mé písničky blízcí,“ konstatoval Jaromír Nohavica.

Na koncertě se nesmělo fotografovat, přinášíme proto pouze ilustrační foto

„Dozvěděl jsem se, že lidé, co mě nemají rádi nebo dokonce nesnáší a myslí si, že Nohavica je zlý, uspořádali na Toulovcově náměstí protest proti mému koncertu. A že tam měli hrát písně Karla Kryla. To je moc dobře, že připomněli odkaz mého přítele. Myslím to vážně,“ zdůraznil slavný písničkář, jehož kritici Nohavicovi vyčítají mimo jiné i to, že převzal Puškinovu medaili od ruského prezidenta Vladimira Putina a po začátku války na Ukrajině ji odmítl vrátit.

„A nevěřte všemu, co se říká,“ reagoval rovněž nepřímo na obvinění, která tvrdí, že donášel na Karla Kryla Státní bezpečnosti. Hned poté zahrál Jarek Nohavica Krylovu píseň i na svém koncertě.

Bylo vidět, že známému písničkáři hodně záleželo na tom, jak litomyšlská „štace“ dopadne. „Vidím, že po deseti minutách mi odchází první diváci. Doufám, že jenom na záchod a že se vrátí, že to není žádný protest. Bo Litomyšl je prý dnes plná protestů,“ vyjádřil se Jarek Nohavica. Když se pak lidé po chvíli vrátili, byla na něm znát úleva. „Uf! Jsem rád, že se vracíte. To se mi ulevilo,“ přiznal.

„Těší mě, že jste na můj koncert přišli. Je vidět, že jde o elitu kraje,“ usmíval se při pohledu do publika Jaromír Nohavica. „Šlo o příjemné, z mého pohledu komorní hraní. Vždyť vidím skoro na všechny tváře,“ podotkl folkový bard, který v Litomyšli vystřídal hned několik hudebních nástrojů včetně houslí.

„Jsem si vědom toho, že právě na tomto místě je to trochu drzost. Uvědomuji si, kde a pro koho hraji,“ usmíval se Jaromír Nohavica, jehož koncert v rodišti hudebního skladatele Bedřicha Smetany měl i charitativní podtext. Část výtěžku putovala postižené holčičce Klárce, která byla na akci osobně přítomna. „Vím, že by Klárka asi už měla spát, ale věnoval jsem jí píseň Metro pro krtky. A také finančně přispěl,“ dodal.

„Mám obrovské štěstí, že jsem dostal do vínku dar skládat a zpívat písně, které si se mnou už hodně dlouho zpíváte. Děkuji vám za to,“ vysekl na závěr poklonu svým fanouškům Jarek Nohavica.

