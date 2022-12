Každou sezonu míří do Chotovic kolem 30 tisíc lidí, aby si prohlédli dům, který svou výzdobou trhá rekordy.

Svítí dřevěný altán, historické sáně i jesličky. Ceny energií letí nahoru, ale Václav Trunec je zatím v klidu. „Platil jsem za ty dva měsíce asi o dvanáct tisíc korun víc oproti normálu. Teď je to ještě za staré ceny a co bude od ledna, se uvidí. Ještě čekám, co pošle ČEZ. Taky jsem četl, že má jít elektřina dolů, “ uvedl Trunec.

Počítá, že tentokrát za svícení od první adventní neděle do Tří králů zaplatí zhruba dvacet tisíc korun. A možná i více. „Vyšší částky by už byly moc,“ podotkl Trunec.

Psali jsme vloni:

Světlonoš z Chotovic má na domě 74 tisíc žárovek. Lidé nově parkují na silnici

Počet žárovek:

LED – 67 214 kusů

klasické – 23 813

Celkem – 91 027

Úseky - 447

Trafostanice - 421

Kabely:

přívodní – 2 774,5 metrů

řetězy – 11 492,5 metrů

Celkem – 34 658 metrů

Prodlužovačky – 131 kusů, 491 metrů

Zásuvky – 651

Zhasínat vánočně vyzdobený dům ale nechce, už letos mu před začátkem adventu volali lidé a ptali se, jestli bude svítit. Nechce je zklamat. Dům na kopci u kostela zdobí už 21 let a lidé se sem vrací každý rok. „Jezdíme sem vždy před svátky a ideálně, když je sníh jako dneska. Je to tady jako v pohádce. Byla by škoda, kdyby zhasnul,“ řekla Eva Tichá, která do Chotovic přijela s celou rodinou.

Světlonoš z Chotovic začínal s žárovkami v oknech a za dvacet let vybudoval propracovaný elektrický systém, na který má několik plánků. Kabely už počítá na kilometry. Počet žárovek ho třikrát dostal do české knihy rekordů. Přijeli za ním reportéři z Reuters. O chotovickém domě plném žárovek psali novináři z USA, Itálie, Řecka, Bulharska, Filipín, Finska, Libanonu, Jihoafrické republiky, Austrálie, Malty, Kanady a dalších států.

Truncův vánočně vyzdobený dům se objevil také mezi 35 fotografiemi vánoční výzdoby z celého světa. Každou sezonu sem míří okolo 30 tisíc lidí. „Nepřekonávám rekordy ani nikoho jiného. Všechno dělám pro lidi a zakládám si na tradičních českých Vánocích,“ dodal Trunec.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Až do Tří králů

Vánočně vyzdobený dům v Chotovicích u Litomyšle na kopci vedle kostela svítí každý den od první adventní neděle do Tří králů, vždy od 16.30 do 22 hodin. V rámci úsporných opatření světly od 20 hodin rozsvěcuje Václav Trunec dům jen v případě, že jsou tam ještě návštěvníci. Od Tří králů do konce ledna rozzáří dům na požádání.

KOMENTÁŘ: Pásky a kolony. Chotovice sní o klidném adventu

Vesnice nemá velké záchytné parkoviště, proto tu někdy vzniká chaos. Auta ale mohou stát na určených místech. „Neparkujte na silnici mezi Makovem a Chotovicemi. Parkovat lze v dolní části obce směr Nové Hrady, na místních komunikacích, u požární nádrže a na druhé straně a místech méně nebezpečných,“ informoval majitel domu návštěvníky na svém webu.

O víkendech je možné parkovat na silnici směr Příluka. „O víkendech v době od 15.30 do 19 hodin dochází ke změně značení silničního provozu v obci a také v Příluce, a to z důvodu organizovaného parkování návštěvníků osvětleného domu a bezpečného pohybu po obci. V obci Příluka bude na křižovatce směrem do Chotovic u obecního úřadu značení Zákaz vjezdu. Do Chotovic se dostanete objížďkou přes Nové Hrady,“ upozornilo vedení Chotovic na obecním webu.