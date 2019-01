Radkov – V Radkově lidé zvolili nové zastupitelstvo. Svým hlasem rozhodovalo více než devadesát procent místních voličů.

Téměř po čtrnácti měsících si ve vesnici nedaleko Moravské Třebové zopakovali komunální volby. Lidé mají hlasování od soboty za sebou. Od konce června panovalo v obci provizorium. Poté, co zastupitelé odvolali starostu kvůli nesrovnalostem v účetnictví, odstoupili z vedení obce tři zastupitelé. Dodatečné volby byly nutné.

Na kandidátce se objevili zástupci ČSSD a dvě sdružení nezávislých kandidátů. Celkem sto jedna voličů mělo možnost rozhodnout, kdo bude stát v čele Radkova. Vhodit svůj hlas přišla většina. „Účast ve volbách byla velice dobrá. Lístek do urny vhodilo 91 voličů,” uvedl po skončení hlasování Michal Trčka, předseda volební komise.

Lidé dali najevo, koho chtějí. Sdružení nezávislých kandidátů získalo 464 hlasů a šest mandátů, ČSSD s 85 hlasy dosáhla na jeden mandát. Zcela nové sdružení nezávislých kandidátů Nový Radkov dostalo 68 hlasů a do zastupitelstva se neprobojovalo. Správnost výsledků voleb potvrdil Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí úřadu města Moravská Třebová Proti sobě stáli i tentokrát odvolaný starosta Oldřich Bušina a místostarostka Martina Trčková. V sobotu se na stranu exstarosty postavilo 61 lidí a na stranu místostarostky 21 voličů.

Na třetí adventní sobotu se konaly v Radkově u Moravské Třebové dodatečné komunální volby. Přestože volební místnost byla na obecním úřadě otevřena už od sedmi hodin ráno, první voliči se k urně začali trousit až kolem deváté hodiny.

Dorazili mladí i dříve narození. „Přišla jsem k volbám, protože mi na naší obci záleží. Sice mám už nějaké roky, ale byla bych ráda, kdyby to tady klapalo. Měli by jít k volbám všichni, ale možná ani volit nepůjdou,” odhadovala Josefa Továrková. Nevynechala žádné volby. Podle ní mladší už takovou zodpovědnost nemají. Během dopoledne rozhodlo o budoucnosti obce patnáct procent voličů.

Občané Radkova si přejí klid

Ve čtrnáct hodin mělo volby za sebou více jak šedesát voličů. Podle manželů Marty a Stanislava Matějičných jsou volby povinností. „Je potřeba, aby všichni spolupracovali. Aby byli všichni za jedno. V obci byly všelijaké rozbroje. Přáli bychom si, aby se všechno urovnalo a aby byl ve vesnici konečně klid. Je potřeba, aby obec fungovala,” shodli se manželé.

Voliči využili pro své hlasování celou zákonem stanovenou dobu. Ve večerních hodinách přišli ti, kteří byli přes den mimo vesnici. „Poslední volič se dostavil do volební místnosti o půl desáté večer,” informoval předseda komise Michal Trčka.

Sčítání hlasů zabralo členům komise více jak hodinu. I když v posledních měsících byla situace v obci napjatá, volby proběhly v klidu. „Všechny kroky při dodatečných volbách v Radkově byly v souladu se zákonem,” potvrdil tajemník Městského úřadu v Moravské Třebové Stanislav Zemánek.

V nejbližších týdnech se bude ještě rozhodovat o tom, jak si zastupitelé rozdělí jednotlivé funkce.

Radkov se po volbách rozdělil na tábory



Obec se po loňských komunálních volbách rozdělila na dva tábory. Jedni sympatizují se družením bývalého starosty, jiní s ČSSD.



Druhá zmíněná strana je podle obyvatel složená především z těch, kteří se přistěhovali. „Jsme tady téměř všichni rodáci. Naše vesnice existuje hromadu let. Naši rodiče a prarodiče všechno budovali vlastníma rukama. Mohli se přátelsky zařadit mezi nás a přiložit ruku k dílu. My bychom je mezi sebe přijali jako ostatní lidi, kteří se přistěhovali,” řekla Hana Továrková, která stojí na straně exstarosty Oldřicha Bušiny.



Podporu Bušinovi lidé neskrývají. „Byla jsem také v zastupitelstvu. Obviňovali nás, že jsme zpronevěřili peníze a není to žádná pravda. Proto jsme přišli podpořit bývalého starostu,” vysvětlila Vlasta Suchomelová. Ti, kteří volili straníky, se se svými názory otevřeně nesvěřili.



Sdružení Nový Radkov volila Andrea Smolíková. „Nelíbí se mi situace v obci. Je hodně napjatá. Lidé jsou rozdělení na dva tábory. Schází mezi nimi dostatek komunikace. Mísí se starousedlíci a nová generace. Překážkou je, že nejsou tolerantní. Je jedno, jestli vyhrají jedni, nebo druzí. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se dohodli a byli spolu,” dodala volička z Radkova.