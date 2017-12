Nezájem. Hrozí, že komunální politici se do funkcí nepohrnou

Pardubický kraj – Novela zákona o střetu zájmů, která platí od letošního září, může podle části komunálních politiků v řadě měst a obcí způsobit kolaps místních samospráv.

Novela mimo jiné ukládá veřejným funkcionářům podat letos čestné prohlášení hned dvakrát. Zásadní jsou však podle názoru oponentů zákona změny v nahlížení do registru oznámení, který je nyní bez žádosti veřejně přístupný.



„Bojujeme za to, aby měl v příštích letech vůbec kdo kandidovat do komunálních voleb. Zákon v současné podobě může způsobit, že řada lidí nebude mít o funkce zájem. Místo toho, abychom v lidech vzbudili zájem podílet se na veřejném dění, tak je podobnými zákony odrazujeme, protože svlékáme i lidi, kteří jsou neuvolněnými a získávají odměny v řádech stokorun. Není správné, aby museli informovat o svém majetku a majetku své rodiny,“ zdůvodňuje postoj Pardubického kraje, který se připojil k iniciativě dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko na změnu zákona, hejtman Martin Netolický.





Svazek inicioval prohlášení, ke kterému se prozatím připojilo přes dva tisíce měst a obcí. V Česku funguje přes šest tisíc místních samospráv, další existují na úrovni regionů. Devětaosmdesát procent těchto samospráv působí v obcích s méně než dvěma tisíci obyvateli. Jejich fungování je proto z velké části postaveno na neuvolněných funkcionářích, kteří svou práci vykonávají ve svém volném čase a za minimální odměnu.



„Nelíbí se nám srovnávání premiéra či členů vlády s neuvolněným starostou obce, která má 150 obyvatel. Problémem je i anonymní podávání podnětů na veřejné funkcionáře, což nás vrací před rok 1989,“ uvedl starosta Dolní Čermné Petr Helekal a připojil osobní zkušenost s rezignací člena zastupitelstva. „V obci máme v současné době již jednu demisi a o druhé jsem byl informován, že může začátkem prosince nastat. Jsou to lidé, kteří vykonávají poměrně vysoké pracovní pozice, které jim zveřejnění některých informací výslovně zakazují,“ dodal starosta Helekal.



„Požadavky na neuvolněné veřejné funkcionáře jsou neúměrné jejich funkci a finanční odměně. Požadujeme také, aby nahlížení do registru bylo umožněno pouze na základě podané žádosti, kde by se měl žadatel také identifikovat. Nahlížení všech na všechny bez omezení je výkladní skříní pro zloděje,“ dodala manažerka Mikroregionu Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová.



Iniciativu dobrovolného svazku na změnu zákona o střetu zájmů podpořili na výjezdním zasedání tento týden ve Svitavách rovněž krajští zastupitelé. A novelou se zabývá také Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, poslanci i senátoři.



Současně s nabytím platnosti novely vznikl centrální registr oznámení, jehož správcem je ministerstvo spravedlnosti. V registru jsou veřejní funkcionáři povinni uvést svůj majetek vlastněný před vstupem do komunální politiky. Veřejnost má právo seznámit se s majetkovými poměry politiků ještě dalších pět let od ukončení výkonu funkce.



Podle hejtmana Martina Netolického musí především dojít k vyjmutí neuvolněných členů zastupitelstva z kategorie veřejných funkcionářů – politiků a ke změně v režimu nahlížení, který by měl být stejný jako u veřejných funkcionářů – nepolitiků, kam patří například soudci. V jejich případě podléhá možnost nahlížení žádosti, ve které se žadatel identifikuje a kterou vyřizuje ministerstvo spravedlnosti. „Zákon je nástrojem, jak z komunální politiky vystrnadit schopné a pracovité lidi. Zasahuje tisíce osob, které nejsou veřejnými funkcionáři ani vysoce postavenými úředníky, což rozhodně není správné,“ doplnil hejtman Netolický.