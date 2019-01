Svitavy - Na pozvání europoslance Jiřího Havla, který má ve Svitavách regionální kancelář vedle poslance Václava Neubauera, připravila Petra Dvorská ve spolupráci s cestovní kanceláří z Moravské Třebové třídenní zájezd do Štrasburku.

Ze Svitav se vyjelo v neděli 20. května večer. V brzkých pondělních hodinách dojelo celkem čtyřicet návštěvníků převážně z okresu Svitavy do sídelního města Evropského parlamentu, do Štrasburku. Dopoledne si návštěvníci prohlédli historické město s centrem v Petit France a pak se jeli ubytovat do nedaleké obce Marlenheim. Po asi dvouhodinové pauze s potřebným odpočinkem a nezbytnými úpravami se vydali opět do Štrasburku, tentokrát již do Evropského parlamentu, kde byla domluvená návštěva instituce.

Europoslanec Jiří Havel se pro nemoc nemohl společné diskuze zúčastnit, ale návštěvníků se ochotně ujala europoslankyně Zuzana Brzobohatá. Uvnitř budovy byli Češi uvedeni do jedné z menších zasedacích místností, kde si s nimi popovídala europoslankyně Brzobohatá a kde se také dověděli bližší informace o fungování evropských institucí. Poté byli všichni odvedeni do jednacího sálu, kde zasedá až 754 poslanců z celé Evropské unie.

Asi půl hodiny návštěvníci sledovali průběh jednání a pak se vydali zpět do centra města, kde byla domluvená společná večeře. Na té si mohli popovídat s europoslankyní.

Druhý den ráno se návštěvníci vydali na cestu domů. Aby však cesta lépe utíkala a aby ještě něco málo viděli, navštívili Rýnské vodopády a Bodamské jezero.

V malebném švýcarském městečku plném hrázděných domů Stein am Rhein poobědvali a nakoupili domů drobné dárky. O kousek dál ještě navštívili Kostnici, která je úzce spjatá s českou historií. Tady mohli vidět Husův dům, kde bydlel při procesu, dále Husův kámen či chrám, ve kterém zasedal koncil.

(pd)