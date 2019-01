Litomyšl -Už jen několik dní dělí radní od chvíle, kdy se dozví, jestli získají peníze na stavbu krytého bazénu. Regionální rada zasedá poslední červnový den. Pak buď Litomyšlané bouchnou šampaňské, nebo projekt odloží na neurčito.

Vicehejtman Roman Línek vidí krytý plavecký bazén jako jeden z favoritů na peníze z Bruselu.



Třicátého června bude jasno. Ovšem co bude dále? „Pokud náš projekt neprojde, zkusíme podat žádost do druhého kola. Když v něm komise najde nějaké chyby, opravíme je a plán dopracujeme. Jestli ale neuspějeme proto, že bazén nemá regionální dopad, stavbu odložíme,“ přibližuje postup litomyšlský starosta Michal Kortyš v případě té horší varianty.

Krajští radní ale nevidí záležitost zase tak černě. Litomyšlanům věří a je to zřejmě to jediné, co pro ně mohou udělat. „Pardubický kraj nemá zdroje, aby financoval takové velké projekty,“ uvedl vicehejtman Roman Línek. Přesto neztrácí naději, že do města peníze z Evropské unie nepřitečou. „Výstavba krytého bazénu má pro Litomyšl velký význam, protože doplní zázemí pro sport, kulturu a společenský život. Město patří mezi vyhledávané cíle turistů,“ dodává Línek. Přiznává ovšem, že zadatelů je trojnásobně více, než je možné uspokojit.



Lidé v Litomyšli doufají, že třicátého června pro ně začnou nejen prázdniny ale také slibné období. „Pokud uspějeme, pustíme se do realizace projektu velmi rychle. Budu chtít začít se stavbou už příští rok na jaře. Troufám si tvrdit, že na podzim roku 2010 se už vykoupeme pěkně pod střechou,“ sdělil Michal Kortyš.

Plavecký bazén volně naváže na stávající koupaliště. Návštěvníci v něm najdou dětský a pětadvacetimetrový bazén s pěti drahami, vířivku, páru a výplavový bazén s tobogánem. Projektant nezapomněl na hendikepované občany. Objekt bude plně bezbariérový a pro postižené tady bude k dispozici také speciální plošina.