Nepotřebné domy a rybník prodávají, lesy zase vykupují

Pardubický kraj - Lesy prodávají nepotřebné nemovitosti za dobré ceny.

Vodní nádrž v Kunčině u Moravské Třebové je na prodej. Lesy České republiky ji už nepotřebují.Foto: Lesy ČR

Je libo rybník, odchovnu bažantů či zachovalý dům? To všechno je nyní k mání za dobré ceny. Lesy České republiky totiž prodávají nepotřebné nemovitosti. V Pardubickém kraji je nabídka pestrá.

Co si lze koupit?

• čerpací stanici Veliny a Vysoké Chvojno

• domy v Mikulči, Vortové, Seči, Hroubovicích a Ochozu

• provozní budovu a dům v Trhové Kamenici

• bažantnici Klešice a Čeperka

„Jedná se o nepotřebné nemovitosti, kde už nevykonáváme činnost. Lesy jsme vrátili církvím, ale zůstala tam hájenka, kterou nepotřebujeme,“ vysvětluje mluvčí lesů Eva Jouklová. Stejně tak prodávají na Chrudimsku nebo v Čeperce bažantnici. K dispozici je několik rodinných domů i vodní nádrž v Kunčině u Moravské Třebové. „Vodní nádrž Kunčina byla vybudována v letech 1965-1967 na přítoku Hraničního potoka. Do majetku Lesů ČR byla zařazena v roce 2011. V současné době ji udržuje Český rybářský svaz z Moravské Třebové. Zatopená plocha je jeden hektar. Na nádrži je vyhlášen rybářský revír,“ píše se v nabídce. Cena není uvedena.

U nepotřebných nemovitostí je podle Evy Jouklové drahá a zbytečná údržba. „Lesy České republiky je nepotřebují a je zbytečné do nich dále investovat, to je ztrátové. Bylo by to také zbytečné utrácení státních peněz. A nechceme je zase nechat jen tak chátrat,“ dodává mluvčí.

Naopak zájem mají o lesní porosty. Nejčastěji pozemky nabízejí fyzické osoby. „V rámci církevních restitucí jsme vydali 122 tisíc hektarů lesa. I proto vykupujeme vhodné porosty, které mají výměru větší než tři souvislé hektary nebo které přímo navazují na státní lesy. Zájem máme také o mladší porosty,“ informuje Igor Kalix, správní ředitel Lesů ČR. S nabídkou se vlastníci obracejí na místní lesní správy.