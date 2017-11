Nepečené cukroví Vánoce rozhodně nezkazí

Litomyšl – Co takhle citrónový košíček? Čokoládové košíčky sypané sušenými jahodami? Kokosové kuličky obohacené o mladý ječmen? V raw kuchyni nic neobvyklého.

Nepečené cukroví je pro mnohé nepředstavitelná věc. Pokud ho však ochutnáte, tak můžete být mile překvapeni.Foto: Deník / Šilar Petr

Vše vypadá jako normální vánoční cukroví, ale přesto se od toho klasického liší. Nic není pečené. Jednotlivé zákusky jsou bez umělých sladidel, které jsou nahrazeny medem, datlemi či agávovým sirupem. Základem korpusů a košíčků jsou semínka, ořechy a sušené ovoce.



Suroviny na stále ještě netradiční pochutiny jsou běžně dostupné. Výroba je časově stejně náročná jako u klasického cukroví, ale výhodou je, že nemusíte hlídat troubu. Navíc je tento druh sladkostí mnohem vydatnější, takže zapomeňte, že sníte tác cukroví na posezení. Chuť jednoho kousku vás obohatí natolik, že po dalším sáhnete jen z důvodu, že vás láká vyzkoušet další věci.



Ovoce nabízí navíc zajímavé látky, které dokáží obohatit jídelníček. O klasickém cukroví lze toto tvrdit jen stěží. Rozhodně se však nejedná o dobroty, po kterých by se hublo. Tuky a cukry zkrátka plodiny jako ořechy a datle prostě obsahují. Dané produkty jsou bezlepkové, ale alergici na ořechy mají u některých kousků smůlu.



„Klasické cukroví nemá výživovou hodnotu. Mouka a cukr tělu příliš neprospívají. Raw cukroví je nejen dobré, ale cukry a oleje z plodin, které používám, mi prospívají. Navíc, kdo by nechtěl mlsat zdravě a bez pocitu viny,“ říká o svých produktech Jitka Jílková z Litomyšle.



STAČÍ PRAXE A MIXÉR

Jak na nepečené delikatesy doma? „Stačí trocha praxe a mixér, který zvládne rozemlít ořechy. Z vlastní zkušenosti vím, že když někomu vysvětluji technologický postup, tak za hodinu vše zvládá a pak už jen nastupuje kreativita každého,“ dodává Jitka Jílková.



Letošní vánoce jsou pro mnohé o cenách másla a vajec. Cukroví z těchto surovin může stát i 700 korun za kilogram. Raw verze se dá pořídit za 850 korun za kilogram. Rozhodně však k uspokojení chutí není potřeba takové množství, jak je v mnohých rodinách zvykem.



Je to něco jiného, ale rozhodně se nejedná o módní výstřelek. Spíše o snahu některých lidí si Vánoce užít a neskončit s bolestí břicha. Zpestřit stůl si však může naprosto každý a i zarputilý fanoušek vanilkových rohlíčků a lineckého pečiva si z pestré raw nabídky vybere oblíbený kousek.