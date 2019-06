Po osmi letech město totiž zvedlo vstupné.

„Zdražení je poměrně výrazné, ale máme také systém slev. Volali mi lidé, že tři tisíce za neomezenou permanentku je neomalená cena. Ať si spočítají, že na koupaliště půjdou alespoň šedesátkrát a to je potom vstupné vyjde na padesát korun,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl. Jednorázové vstupné pro dospělého je od letošního roku o pětinu dražší, činí sto korun. Děti od 6 do 15 let zaplatí 70 korun.

„Zavedli jsme permanentky pro děti a novinkou je rodinné vstupné, které činí 300 korun,“ podotkl starosta. Na návštěvníky čeká v areálu koupaliště také několik změn. Stavební úpravy přišly na dva miliony korun.

„Za tribunou jsme postavili ocelovou konstrukci se solárními panely na ohřev vody. Díky nim budeme schopni udržet vyšší teplotní standard vody v bazénech, než tomu bylo doposud,“ přibližuje novinku Pavel Münster, vedoucí městského bazénu a koupaliště v Litomyšli. Věří, že i letos bude krásné léto. Vloni se sezona vydařila a na plovárnu přišlo přes 45 tisíc lidí.