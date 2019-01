Litomyšl - Divadelník Vladimír Šauer z Litomyšle se po letech setkal s bývalým žákem Petrem Lněničkou v místním kině.

S učitelem nad fotografií divadelníků. Vladimír Šauer (vlevo) byl úspěchem Petra Lněničky mile překvapen | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Mladý herec Petr Lněnička začínal s divadlem jako školák v souboru Vitamín „S“ u učitele a divadelníka Vladimíra Šauera. „Byl to takový tichý, nenápadný a hodný kluk. U něho by mě tato kariéra nikdy nenapadla. Mile mě překvapil,“ říká Vladimír Šauer.

Do Vitamínu „S“ přišel Petr Lněnička jako jedenáctiletý kluk. „Nastoupil do rozjetého vlaku a rychle se zapojil. Začal s námi zpívat a vystupoval v různých scénkách. Tehdy jsme hráli představení Zakládání strany dětských úsměvů v Čechách. Rozhodně měl velký talent,“ vzpomíná na herce litomyšlský učitel a ochotník.

Petr Lněnička ale nebyl sám, kdo začínal ve Vitamínu a později se prosadil ve velkém divadle. „Chodil ke mně také Tomáš Lněnička, který ale není Petrův příbuzný. Ten tvořil komickou dvojici s Radkem Vávrou. Společně se dostali až na Jiráskův Hronov, kde si jich všimnul režisér Martinec. Nabídl jim angažmá v Českých Budějovicích,“ dodává Šauer. Dnes vystupuje Tomáš Lněnička v královéhradeckém Klicperově divadle. Radek Vávra hraje v loutkovém divadle Drak a s představením Všechno lítá, co peří má objel celý svět. „Začínali u mě také dvojčata bratři Jiří a Jarda Bílí, kteří jsou známí jako zpěváci. První kroky na hudební scéně ve Vitamínu udělala také Eva Mihalová, dnes Piknová. Krásně zpívala a věřil jsem, že se stane zpěvačkou,“ uzavírá Vladimír Šauer.

Dnešní děti už o divadlo nejeví zájem. Na vině je především počítač, u kterého tráví volný čas.