Na Nemošické stráni žije až několik set zákonem chráněných užovek podplamatých. Pokud projíždíte stezkou na kole, dávejte pozor, abyste některého z plazů nepřejeli. Na přítomnost užove upozorňují žluté plakáty.

U cesty visí plakáty. | Foto: Deník/Marek Nečina

Na Nemošické stráni při jihovýchodním okraji Pardubic teď prožívají sluncem a teplem probuzení plazi své jarní námluvy. Na ploše přírodní památky porostlé listnáči a medvědím česnekem totiž žije až několik set zákonem chráněných užovek podplamatých. Pokud projíždíte stezkou pod Nemošickou strání na kole a nechcete užovkám jejich milostné hrátky překazit, dávejte pozor, abyste některého z plazů nepřejeli! Na přítomnost užovek tu pěší i cyklisty upozorňují žluté plakáty rozvěšené mezi stromy u cesty.

„Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři,“ praví jedno ze známých českých rčení. Plazi se ovšem neřídí přesným datem v kalendáři a užovky podplamaté nejsou žádnou výjimkou. Proto se s nimi mohli naživo seznámit už účastníci poznávací vycházky uspořádané zkušenými přírodovědci ze Zeleného domu Chrudim, ČSOP Pardubice a společnosti Pestré Polabí.

Netypická a zajímavá

„Lokalita Nemošické stráně je pro tento druh netypická a proto velmi zajímavá. Právě teď jsou hadi nejzranitelnější, a proto zde pokaždé v dubnu vyvěšujeme spolu s ochranáři upozornění pro cyklisty, kteří by si jich nemuseli všimnout. V létě pak můžeme vidět užovky na řece mezi Drozdicemi a přírodním parkem Červeňák,“ popisuje výskyt zdejších užovek herpetoložka Věra Pešanová, která jednoho z hadů rovněž odchytila na ukázku. „Všichni jsme si tak mohli užovku podplamatou dobře prohlédnout,“ pochvaluje si Tibor Schwarz z chrudimské organizace ochránců přírody Zelený dům.

Přírodní památka Nemošická stráň se nachází na jihovýchodním okraji Pardubic mezi místními částmi Pardubičky a Drozdice. Lokalita je porostlá habry, jilmy, javory a duby, četný je i výskyt dalších dřevin a bylin. Druhově rozmanitá je rovněž ptačí populace Nemošické stráně. Jižní část přírodní památky obtéká řeka Chrudimka. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zdroj: Wikipedia

Užovka podplamatá patří spolu s užovkou obojkovou mezi vodní a rybožravé hady. Tomu ostatně odpovídá i její výskyt na Nemošické stráni, obtékané na jihozápadě řekou Chrudimkou. Lidé občas nepoznají, že plazem slídícím v porostu je právě užovka. „Tenhle had nemá za hlavou kresbu připomínající obojek, takže lidé si někdy domýšlejí, že jde o zmiji,“ vrací se Věra Pešanová k popisu odchyceného plaza. Užovky podplamaté zimují přímo ve svahu Nemošické stráně každým rokem, ale historicky je zde jejich větší výskyt doložen až v posledních desítkách let. ,,Zkoumala jsem zdejší populaci po dobu tří let v rámci své diplomové práce a zjistila jsem, že teď tu žije možná až 700 jedinců,“ přidává Věra Pešanová až překvapivě vysoké číslo.

Přes přítomnost stovek hadů však ani pravidelní návštěvníci Nemošické stráně nemuseli žádnou užovku nikdy spatřit na vlastní oči. Tmavě zbarvený had s kůží maskovanou nenápadným vzorem je totiž plachý a v terénu dost nenápadný, takže jej lze snadno přehlédnout. „Chodím sem už desítky let, často i s manželem, a nikdy jsme tu žádnou užovku nezahlédli,“ potvrzuje Hana Demlová z Pardubic. „Pohled na ni by mi ale nevadil a věřím, že bych si ji se zmijí nespletla. Na zmiji jsem narazila v dětství při sběru malin. Docela jsem se tehdy polekala, když na mě ten jedovatý had zasyčel. Nic se ale tehdy nestalo, prostě jsem odešla pryč,“ vzpomíná Hana Demlová.

To pardubický turista Martin Jičínský už zažil setkání právě s užovkou. „Nebylo to zrovna tady a vlastně ani nevím, jaký druh užovky to přesně byl. To si takhle v létě plavu na hladině rybníka a najednou vidím hada, jak plave ve vodě jen kousek ode mě. Zůstal jsem úplně v klidu a jen jsem ho pozoroval. Hadů se nebojím a nikdy bych žádnému neublížil,“ popisuje turista svůj zážitek.

Užovka podplamatá

Užovka podplamatá je jedním ze dvou druhu vodních užovek, které se u nás v ČR vyskytují. Více běžná a všem dobře známá je užovka obojková, na rozdíl od ní ale podplamatá nemá za hlavou bílý “obojek”. Může mít na těle černé skvrny, a někdy ji tak lidé zaměňují se zmijí. Je to teplomilný rybožravý had, který má rád teplá a prosluněná údolí řek. Užovka podplamatá není na našem území plošně rozšířená, vyskytuje se ostrůvkovitě a je také zákonem chráněná. Mezi hlavní místa výskytu patří řeky Vltava, Berounka, Sázava, Ohře, Dyje, Svratka, Svitava a Odra. Zajímavý je ovšem výskyt na řece Chrudimce. Zdejší populace je od ostatních izolovaná a první záznamy z oblasti přírodní památky Nemošická stráň pocházejí až z 90. let minulého století. Ještě donedávna se nevědělo, jak je Nemošická populace velká a zda je životaschopná, vzhledem k chladnějším podmínkám zdejší lokality. Výsledky tříletého výzkumu poukazují na populaci o přibližné velikosti 500-700 jedinců. V létě můžeme vidět užovky na řece mezi Drozdicemi až Červeňákem. Vajíčka zde kladou dospělí do tlející vegetace a kamenného obložení břehů v průběhu července. Každoročně se na konci léta líhnou nová mláďata, která se živí rybím potěrem na mělčinách. Zdroj: Věra Pešanová