/FOTO/ Starší muž dělá nepořádek na několika místech v Litomyšli. Domluvy a pokuty nepomáhají. Už roky.

Starší muž dělá nepořádek na několika místech v Litomyšli. Domluvy a pokuty nepomáhají. | Foto: Radek Koupil

Dřevěné bedny, kusy starého nábytku, odpadky. Tak to vypadá v okolí Litomyšle, a to zejména v údolí směrem na Osík, kudy nyní lidé chodí na procházky. Nepořádek má na svědomí starší muž, kterého lidé potkávají ve městě s bicyklem ověšeným taškami a bedýnkami. Není tu nový, jeho skládky se vyskytují na několika místech už roky. Podle městské policie takto Svatopluk T. žije zhruba deset let.