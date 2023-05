Drahé přístroje, vybavení i odměny zdravotníkům. To všechno zvládá Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Nemocnice v Litomyšli má díky němu špičkové přístroje. Tím posledním je nanoskop, který umožní detailní vyšetření kloubu miniaturní kamerou.

Nemocnice v Litomyšli má špičkový přístroj nanoskop na vyšetření kloubů. | Foto: NEMPK

Mezi vyhlášená oddělení Litomyšlské nemocnice patří ortopedie. Míří sem pacienti z celého regionu. Lékaři mají nově k dispozici moderní přístroj na vyšetření kloubů. Právě nanoskopii nyní využívají v nemocnici v Litomyšli. Speciální nanoskop nemocnice koupila díky finanční podpoře Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska.

Vyšetření nanoskopem provedli jako první v České republice ortopedi v nemocnici ve Znojmě. Zatím tuto moderní metodu v Česku využívá okolo deseti zdravotnických zařízení.

„Nanoskopie umožňuje lékařům detailní pohled do kloubu miniaturní kamerou velikosti injekční jehly a jeho následné ošetření miniaturními přístroji. Používá se k vyšetření a ošetření hlavně kolenních a hlezenních kloubů, ale i dalších drobnějších kloubů horních i dolních končetin. A to vše lze provést v místním umrtvení bez nutnosti celkové anastezie,“ vysvětlil primář litomyšlské ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Vít Heblt.

Moderní metoda je citlivější a pacient odchází krátce po zákroku domů.

„Nanoskop je přístroj velikosti malého počítače, který je nyní umístěn na centrálních operačních sálech Litomyšlské nemocnice. Vyšetření je dynamické, což vyžaduje na operatéra poměrně značné nároky. Nejen, že se musí soustředit na to, co dělá, ale i na to, jak o tom mluví s pacientem. Tento výkon se totiž provádí většinou jen v místním umrtvení, a tak má pacient možnost na obrazovce sledovat, co se při nanoskopii děje. Když s ním nekomunikujete, začne se dříve nebo později nudit a může více vnímat nepříjemné pocity při tomto ošetření,“ dodal Heblt.

Nanoskopie znamená pro pacienta několik výhod. Odpadá předoperační vyšetření, hrozí jen minimální riziko infekce a při správné indikaci by nanoskopie neměla být bolestivá.

„Netvrdím, že je úplně příjemná, ale vydržet se dá. Pacient při tomto výkonu necítí bolest, může však vnímat, že se v jeho koleni něco děje. To nemusí být vždy zcela příjemné. Významnou motivací pro pacienta, aby tento zákrok podstoupil, může být miniinvazivita, rychlá rekonvalescence a dobrý kosmetický efekt bez jizev,“ uzavřel Heblt. Do budoucna plánuje Litomyšlská nemocnice rozvoj této moderní techniky.

