Vedení nemocnic potvrdilo, že končí odkládání operací a omezení ambulancí. „V tuto chvíli je situace taková, že po dohodě s odborovými organizacemi, kdy všech 15 jich svým podpisem stvrdilo souhlas v dodatku k platné kolektivní smlouvě, podepisují zdravotníci, kteří jsou ochotni se podílet na nepřetržitém provozu nemocnice, dvě dohody. Jedna se týká souhlasu se 24hodinovou přítomností na pracovišti, druhá ochoty sloužit přesčas až do limitu 416 hodin,“ sdělila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Psali jsme:

Je dobojováno. Lékaři v Pardubickém kraji stahují výpovědi z přesčasů

Podle novely musí s tímto krokem souhlasit také všichni zaměstnanci, kterých se provozní změna týká. V nemocnicích tak v současné době probíhá postupné podepisování smluv, díky kterým mohou jednotlivá pracoviště zajistit nepřetržitý provoz v rozepsaném režimu.

V minulosti mělo smlouvu na zajištění provozu mimo běžnou pracovní dobu přibližně 90 procent lékařů. „Očekáváme, že podíl bude podobný i po změně zákoníku práce platné k 1. lednu 2024. Smlouvy nepodepisují pouze lékaři, byť jich je většina, ale také ostatní zdravotnický personál jako sestry, sanitáři nebo laboranti,“ doplnila Semrádová.

Situace v jednotlivých nemocnicích v prosinci:

Omezení v nemocnicích zatím platí. Ve svitavské omezí operace, chirurgie zůstává

Krajské nemocnice tak přechází z rovnoměrného rozdělení pracovní doby na nerovnoměrné, což umožní efektivněji využívat fond hodin a přesčasů. „Nové znění zákoníku práce umožňuje v prvních dvanácti týdnech po podpisu vypovědět souhlas se 24hodinovou přítomností na pracovišti s okamžitou účinností. Proto nejsme v tuto chvíli schopni předvídat další vývoj. Naší snahou však i zůstává zajištění nepřetržitého provozu ve všech pěti nemocnicích akutní lůžkové péče v kraji,“ vysvětlila Semrádová.

Novela zákoníku práce se každopádně odrazí na chodu krajských nemocnic. Jak konkrétně, to však bude jasné až během roku. „Naším cílem je co možná největší přiblížení se provozu, který by odpovídal stavu před 1. prosincem minulého roku. Jak jsme avizovali, budou jednotlivá oddělení do provozu nabíhat postupně,“ upozornila mluvčí nemocnic.

Výpovědi z přesčasů podalo v Pardubickém kraji před 300 lékařů. Nemocnice proto následně omezily péči a odložily některé plánované zákroky.