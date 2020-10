„Největším problémem je nyní ošetřování členů rodiny. Doma je na ‚ošetřovačce‘ tolik sestřiček, kolik jich je nemocných s covidem-19 a v karanténě dohromady,“ řekla mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová.

Opatření nemocnice vyhlásila v neděli, platné je od pondělí. Nemocnice požádala pacienty, kteří čekají na plánované zákroky, aby nemocnici nezatěžovali svými telefonáty.

Zastavení plánované péče platí do odvolání. Pacienti jsou podle Semrádové postupně kontaktováni.

„Vzhledem k tomu, že jsme byli z důvodu přesunu personálu nuceni některá oddělení úplně uzavřít, prosíme je, aby kvůli svým plánovaným výkonům do nemocnice nevolali. Jakmile se situace zlepší a operativa obnoví, informace a pokyny dostanou,“ dodala Semrádová.

Nemocnice v kraji stejně jako v celém Česku nyní připravují nouzové kapacity pro pacienty s koronavirem. Jsou to lůžka z oddělení, která by se v okamžiku potřeby a vyčerpání existující kapacity využila pro poskytování péče o tyto pacienty. V kraji jsou sice ještě volné rezervy lůžek, ale rychle se tenčí.

SITUACE SE RYCHLE MĚNÍ

Informace o konkrétní naplněnosti jsou však velmi relativní, situace se mění každý den. Například právě v krajských nemocnicích volných kapacit v posledních dnech díky vyčleňování jiných oddělení pro pacienty s koronavirem přibývalo.

Hlavní problém nemocnic je nyní jinde: v nedostatku personálu.

„Stav volných lůžek se skutečně mění velmi rychle. Jenže zatímco u jiných diagnóz potřebuje pacient ventilátor maximálně týden, u covidu je to až tři týdny, čímž lůžka velmi rychle ubývají. Současný největší problém je však personál. Mnohé sestřičky jsou kvůli zavřeným školám doma s dětmi,“ uvedla Semrádová.

Právě pro děti pracovníků ve zdravotnictví nebo v další krizové infrastruktuře byly přitom vyčleněny školy, které zůstaly otevřené, aby zdravotníci mohli dál chodit do práce.

„Zájem o to je však mezi našimi zaměstnanci spíše menší,“ podotkla Semrádová. Například z personálu Pardubické nemocnice tuto možnost využili rodiče jen 17 dětí.

Odběry ani laboratoře v kraji nestíhají



Až osm dní se nyní čeká na testy v přetížených odběrových stanovištích Pardubického kraje, a to i přes navyšování kapacit. Počet testů je tu v republikovém srovnání podprůměrný.



Nejkratší lhůty jsou nyní v Pardubické nemocnici – při pondělním objednání přišla řada na zájemce v sobotu, v ostatních městech ale až na pondělí či úterý příští týden. Nestíhá se všaki kvůli omezené kapacitě laboratoří. A to přesto, že Nemocnice Pardubického kraje otevřela nová odběrová místa v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Dlouze čekat na testy nemusí jen samoplátci.



Orlickoústecké odběrové místo proto v pondělí prodloužilo denní provoz o další hodinu a nově přidalo jako další odběrový den úterý. Týdenní kapacita by se tím měla zvýšit o 240 lidí. Pardubice pak přidaly třetí stanoviště na odběrovém místě v nemocnici, a to opět pro indikované pacienty. Přesto to nadále nestačí, jak ukázala pondělní zkouška objednávky v rezervačním systému.



„Laboratoř v Pardubické nemocnici čeká na dodání nového přístroje, který by měl její současnou denní kapacitu dál navýšit. Do plného provozu by se měl zapojit do dvou týdnů,“ uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.



Laboratoře Nemocnic Pardubického kraje nyní běžně překračují hranici 1000 vyhodnocených testů za den. Denní maximum je zatím 1187 vzorků. Dalších několik desítek zvládne soukromá laboratoř Medila v Pardubicích. To je však v součtu stále pod celorepublikovým průměrem. Celostátně se totiž denní počet testů blíží 40 tisícům, Pardubický kraj přitom počtem obyvatel představuje 5 procent Česka. Testů by tu tak mělo podle tohoto propočtu být denně už kolem 2 tisíc.