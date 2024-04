Podle mluvčí nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové se vyhrocená personální situace týká pouze Pardubické nemocnice. Ta přitom chtěla nové lékaře lákat na supermoderní pavilon urgentního příjmu, který se v krajské nemocnici otevřel před měsícem.

Na konci března ale nastala úplně opačná situace. V pardubické nemocnici podalo výpověď najednou 56 lékařů. Pro krajskou nemocnici to znamená třináct procent lékařů. Co přesně za výpovědmi stojí, zatím není jasné. Mluvčí nemocnic sdělila, že zdravotnickou péči v nemocnici to zatím neohrožuje a postup lékařů je možné brát jako tlak na vedení před vyjednáváním s odboráři.

„Je to konflikt, který vznikl mezi lékaři a vedením nemocnice,“ řekl pro ČTK lékař ARO Ján Motešický. Zdravotníkům už běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Mluvčí nemocnic situaci momentálně dále nechce komentovat.

Hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM) poukázal na novelu zákoníku práce, která je podle něj nedomyšlená. „Pro nás jako vlastníka je to situace nepříjemná. V každém případě dochází na naše slova, kdy jsme upozorňovali, že novela zákoníku práce je nedomyšlená zejména v oblasti přesčasové práce, což se nyní ukazuje zejména při výpočtu konkrétních mezd jednotlivých lékařů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že pokud by se v loňském roce nechala záležitost být a nevstupovalo se zbytečně do změny legislativy, tak by zdravotnictví fungovalo bez větších obtíží.

Jednání lékařů a vedení nemocnice by se mělo uskutečnit ještě tento týden. Podle odborářů ale komunikace s vedením vázne.

