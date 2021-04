Situace v Nemocnicích Pardubického kraje se uklidňuje. V úterý představenstvo nemocnic rozhodlo, že zruší stav hromadného postižení osob, který byl vyhlášen 2. března. Důvodem je klesající zátěž a celkový pozvolný pokles počtu nově hospitalizovaných pacientů. Situace na standardních odděleních se začíná postupně stabilizovat, ale v intenzivní péči zůstává i nadále vážná.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Až do 16. března se počty pacientů hospitalizovaných v Nemocnicích Pardubického kraje pohybovaly dost nad hranicí 500. Od druhé poloviny března ale nemocnice zaznamenávají postupný pokles počtu pacientů hospitalizovaných na standardních odděleních. "K dnešnímu dni je zde hospitalizováno 428 pacientů s koronavirem, z toho jich 65 vyžaduje intenzivní péči. Situace se tak v tuto chvíli začíná postupně stabilizovat. Je to dáno i tím, že na krajské úrovni klesá počet aktivních případů s covidem-19,“ komentoval aktuální situaci hejtman Martin Netolický. Ovšem ani přes relativně příznivý trend a prognózy se nedá hovořit o tom, že by situace byla stabilní.