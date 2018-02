Nemocnice následné péče v Moravské Třebové je milion a půl v mínusu

Moravská Třebová – Nového ředitele Nemocnice následné péče, kterým se stal lékař a do loňského podzimu poslanec Pavel Havíř, čekají hned po nástupu do funkce problémy. Po odcházejícím řediteli přebírá nemocnici s jeden a půl milionovým dluhem.

Končící sociálně demokratický poslanec Pavel Havíř.Foto: Facebook

Hospodaření nemocnice, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj, bylo v červených číslech už předloňský rok. Na konci roku 2016 však byla ztráta nemocnice necelých 300 tisíc. Příčinou nelichotivého hospodářského výsledku jsou služby, které zdravotní pojišťovna odmítla proplatit. Nemocnice však s finančními prostředky v rozpočtu počítala.



„Při opakované revizi Všeobecná zdravotní pojišťovna zjistila, že jí nemocnice vykazovala v kontrolovaném období k úhradě zdravotní péči, která dle záznamů ve zdravotnické dokumentaci nesplňovala podmínky pro to, aby ji pojišťovna mohla uhradit,“ sdělil tiskový mluvčí Oldřich Tichý. Ze strany nemocnice tak podle pojišťovny došlo podle k porušení zákona o zdravotních službách.



Cílená revize, kterou zdravotní pojišťovna provedla v polovině loňského října, nebyla zdaleka první kontrolou v moravskotřebovské nemocnici. „Kontrolovaným obdobím byl rok 2016 a leden až srpen roku 2017. Šlo o opakovanou revizi poté, co již dřívější šetření upozornila na nedostatky,“ upřesnil tiskový mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Podle Ladislava Valtra, radního Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví, nejde o nic výjimečného. „Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla v Nemocnici následné péče standardní kontrolu vyúčtované péče a některé pobyty pacientů označila jako pobyt ze sociálních důvodů, nikoliv zdravotních,“ vysvětlil Ladislav Valtr. „To je vcelku běžný postup, kontroly s podobným závěrem probíhají v mnoha zařízeních následné péče všude po republice,“ dodal krajský zdravotní rada.



Nemocnice jsou podle radního Valtra v podobných případech kráceny na výnosech od zdravotních pojišťoven za snahu pomoci pacientovi, který se po skončení léčby nemůže vrátit do domácího prostředí a má problém s umístěním do sociálního ústavu. „O této věci budeme samozřejmě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dále jednat,“ ujistil Ladislav Valtr.



PLATBY ZA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI

Šance, že Pardubický kraj v jednání se zdravotní pojišťovnou dosáhne nějaké změny, se příliš reálně nejeví. Podle tiskového mluvčího Oldřicha Tichého odmítla pojišťovna uhradit služby, které byly vykázány k úhradě v rozporu se zákonem. „Nemocnice se následně proti tomuto rozhodnutí odvolala, nicméně odvolání bylo zamítnuto,“ uzavřel Tichý.



Krajský radní Ladislav Valtr spatřuje problém v systému úhrad za zdravotní a sociální péči. Úhrady jsou podle jeho vyjádření u nás striktně oddělené. „A to i přesto, že se mnoho let mluví o tom, že by tyto dva systémy měly být prostupnější a umožňovat přirozený a plynulý přechod z jednoho do druhého,“ dodal Ladislav Valtr.

Ředitelem Nemocnice následné péče byl až do konce loňského roku Alois Hloušek. Nemocnici vedl bezmála pětadvacet let. Od března jej v ředitelském křesle vystřídá Pavel Havíř, někdejší poslanec a lékař, který po třináct let šéfoval nemocnici v sousedních Svitavách. Do jeho nástupu řídí nemocnici náměstek ředitele Stanislav Pastýř.



Spolu s odcházejícím ředitelem Aloisem Hlouškem a lékařem interny Jiřím Polem vlastní část budov, ve kterých nemocnice sídlí. Pardubickému kraji, který je zřizovatelem nemocnice, nabídli nemovitosti a pozemky k odkupu za 80 milionů. Kraj se rozhoduje, co bude dál, požadovaná cena se totiž zdá radním přemrštěná.