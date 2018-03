Nemocnice dostanou nové sanitky za šest milionů korun

Svitavy – Po Pardubickém kraji by se již brzy mohly prohánět zbrusu nové sanitky za šest milionů korun. Návrh ještě musí schválit krajští zastupitelé na svém dubnovém jednání.

Plánovaná investice by měla výrazně zlepšit stav vozového parku zdravotnické dopravní služby. „Často mi je až stydno, s jakým šrotem byli pacienti převáženi k ambulantnímu ošetření. Komfort služeb a kondici nemocnic poznáme i podle doprovodných služeb, kterými doprava do nemocnice a zpět bezesporu je. Proto jsme přistoupili k uvolnění finančních prostředků, aby se zvýšil komfort pacientů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.



Zdravotnická záchranná služba prošla po roce 2010 kompletní obnovou vozového parku a záchranářské vozy jsou dnes nové, moderní a k jejich obnově stačí standardní odpisový plán. „O něco podobného se budeme postupně snažit i u dalších zařízení,“ podotkl Netolický.

Stav vozového parku ve Zdravotnické záchranné službě (ZZS) Pardubického kraje se podařilo obnovit i díky dotacím z Evropské unie. „Technický stav vozidel ZZS je vyhovující a je zde zajištěno i žádoucí samofinancování obnovy na úrovni zhruba šest vozů ročně. Do stejného režimu právě chceme během dvou let dostat také naše nemocnice a další příspěvkové organizace,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.



NEMOCNICE MAJÍ NYNÍ K DISPOZICI 28 SANITEK

Společnost Nemocnice Pardubického kraje má v současné době k dispozici 28 sanitek, plánovaná obnova spočívá v letošním roce v nakoupení tří nových vozů formou leasingu. „Pokud by byla pořízena ještě další dvě vozidla v roce 2018, od roku 2019 by bylo možné přejít na pravidelnou obnovu dvou vozů ročně a zabránit tím stárnutí vozového parku,“ řekl Valtr s tím, že radní proto navrhli poskytnout nemocnicím ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 2,4 miliony korun na dva sanitní vozy.

Své vlastní sanitky mají i další příspěvkové organizace Pardubického kraje. Kromě Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která provozuje zdravotnickou dopravní službu se sedmi vozy, mají všechny příspěvkové organizace jen minimální počet sanitních vozů pro dopravu vlastních pacientů. Většinou se jedná o převozy do jiného zdravotnického zařízení, na odborná vyšetření a podobně.



„Finanční možnosti příspěvkových organizací nejsou takové, aby mohly okamžitě financovat obnovu sanitních vozidel. Na základě přehledu, který jsme zpracovali, je potřeba v letošním roce pořídit po jednom vozidle pro Odborný léčebný ústav Albertinum, Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví a dvě sanitní vozidla pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová,“ dodal Valtr s tím, že investice těmto organizacím by dosahovala téměř 4 milionů korun.