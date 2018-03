Největší atrakcí bazénu bude tobogán se světelnými efekty

Polička – Krytý plavecký bazén v Poličce přivítá jaro se dvěma novými atrakcemi. Po zprovoznění vířivky s wellness programem pro jedenáct osob nabídne i tobogán. Sportoviště tak má potenciál uspokojit děti i dospělé.

Nový tobogán bude v poličském bazénu v provozu od dubna.Foto: archiv města Poličky

Zejména rodiče s dětmi totiž stále častěji hledají místa, kde by se zabavili co nejdéle. V Poličce se proto rozhodli jít tomuto trendu naproti.



Tobogán s vizuálními světelnými efekty má délku 72,84 metru, průměrný sklon 12,5 % a průměr sto dvacet centimetrů. „Bude v provozu od dubna,“ sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Nástupní a dojezdové místo je v bazénové hale, tubus toboganu vede venkovním areálem.



Celkové náklady na obě atrakce dosáhly částky 16,5 milionu korun. Jde o jednu z mnoha investic, které město zrealizovalo při vylepšování bazénu, který pochází ze sedmdesátých let minulého století.



„Hlavní myšlenkou koncepce rozvoje plaveckého bazénu v letošním roce je jeho uzpůsobení k aktivnímu trávení volného času rodičů s dětmi. Dále chceme zajistit rozvoj plavecké školy ve výukovém centru plavání dětí a dospělých. Dílčím cílem je pak mít bazén jako relaxační centrum pro veřejnost,“ okomentovala koncepci nová vedoucí bazénu Andrea Zachová.



V současné době má veřejnost na výběr hned z několika kurzů plavání, a to i pro nejmenší děti. Rodiče si mohou užít vodních radovánek i s kojenci a batolaty. Pro milovníky plavání je připravena od začátku dubna ještě jedna novinka. Tou je nedělní plavání od 13 do 19 hodin.