Nejváženější občan Němčic má 145 kilo

Němčice – „Všichni se musí zvážit. Tak šup na váhu,“ velí v němčické hospodě předseda vážní komise František Šauer. Silvestrovskou tradici o nejváženějšího občana tady drží už desítky let.

Na staré decimálce se tentokrát nechalo zvážit 163 lidí z obce i okolí. „Někdo přibírá, jiný hubne. Ale všichni si stěžují, že prý ta decimálka váží špatně. Zvážíme všechny, akorát dvě ženy se nikdy nenechají. Na ně se vždy podíváme a odhadneme,“ říká František Šauer.



Na váhu musí i vážená vážní komise. Ani ta ale nehubne, podle předsedy někteří členové výrazně přibrali. A někteří to mají i na koho svést. „Bohužel každý rok přibírám, ale to je zásluha mojí ženy,“ tvrdí Ladislav Jilg z Němčic, který tradici vážení v obci před lety zakládal. „Staří pánové na Člupku se tehdy dohadovali, kolik kdo váží. Oldřich Jansa tenkrát řekl, že se nebudou hádat a začnou si to psát. A tak to celé začalo,“ vzpomíná Ladislav Jilg.



Komise sečetla hmotnost všech účastníků a došla k úctyhodnému číslu 12 434 kilo. Jen vážní komise má 742,5 kilo. Vítězem vážení i nejváženějším občanem Němčic se pro rok 2017 stal domácí Oldřich Hiller s hmotností 145,5 kg.