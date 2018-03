Nejnižší důchody jsou na Svitavsku

Svitavsko – Za posledních osm let se průměrný důchod zvýšil o 2 160 korun. Na Svitavsku činil 9754 a dnes je 11 914 korun. Je to tak jediný okres v kraji, kde průměrná suma nepřekročila v tomto roce částku 12 tisíc korun. Najdou se však senioři, kterým chodí na účet o několik tisíc více, ale také méně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Největší částku pobírají důchodci na Pardubicku. Následují okresy Ústí nad Orlicí, Chrudim a na konci jsou Svitavy. Rozdílem však nejsou nějaké astronomické částky. Mezi Pardubicemi a Svitavami činí 347 korun.



Málokoho překvapí, že na pomyslném žebříčku jsou na tom nejlépe senioři v Praze. Tam činí průměrný důchod 13 150 korun. Na tuto částku dosáhnou na Svitavsku v průměru muži. Ti pobírají důchod 13 012 korun. Ženy jsou na tom v tomto srovnání hůře. Pobírají částku 10 886 korun. V celém Pardubickém kraji jsou čísla podobná. Průměrný důchod u mužů je 13 262 korun a u žen 11 024 korun.



Více než výše důchodu jsou pro mnohé seniory důležitější náklady na domácnost. Bydlení je pro mnohé tou nejvyšší položkou v rozpočtu. Účet za léky se může také vyšplhat i na několik tisíc měsíčně.



LEVNĚJI JE NA VESNICI

„Vycházím s důchodem naprosto v klidu. Na vesnici to jde. Ve městech to bude ale horší. Nemusím platit nájem. Co potřebuji navíc, tak na to si dokážu našetřit,“ sdělil dvaasedmdesátiletý důchodce z obce na Litomyšlsku. Se svou ženou mají i malé hospodářství. Ušetří tak peníze za vejce nebo maso.



„Díky tomu, že jsem byla vdaná, mám navíc vdovský důchod, což je přilepšení o několik tisíc. S placením nájmu mi pomáhá rodina,“ sdělila čtyřiaosmdesátiletá seniorka bydlící ve městě. Sama přiznává, že i bez této finanční pomoci by se o sebe dokázala postarat. Právě pomoc rodiny je mnohdy zásadní. Jsou však senioři, kteří dokáží i se svým skromným příjmem podporovat děti nebo vnoučata.



Důchody a pomoc nejbližších nemusí být jedinou finanční injekcí starých lidí. Dosáhnout mohou například na nejrůznější příspěvky. Nejen na bydlení, ale i na péči.



PENÍZE ZBÝVAJÍ

Po finanční stránce je výhodou bydlení v domovech pro seniory. Zde je přesně dané, za co jejich obyvatelé platí. Zákon také myslí na to, že seniorům vždy zůstanou nějaké peníze po zaplacení všech výdajů. Z důchodu je to patnáct procent.



Zdá se nemožné, že si mohou zaplatit bydlení všichni, i když důchody jsou nižší než cena za pokoj a stravu. „Při přijetí seniora do domova není rozhodující výše příjmu. Na tu se ani nesmíme ptát. Rozhoduje, jak moc je dotyčný v nepříznivé sociální situaci,“ vysvětlila Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli.



Obyvatel domova zaplatí za bydlení a stravu. V Litomyšli konkrétně od 9 500 do 11 tisíc. Záleží na velikosti pokoje. Pokud dotyčný tyto peníze nemá, tak je musí sehnat zařízení. „V první řadě oslovujeme blízké osoby se žádostí o doplacení částky. To však nelze právně nárokovat,“ sdělila ředitelka. V polovině případů vychází prosbě o finance rodina vstříc. Mnoho domovů má v péči až 65 procent lidí, kteří nedokáží za svůj pobyt zaplatit v úplné výši. „Máme v současné době 45 procent lidí s nedoplatkem,“ prozradila Fiedlerová. V podobných zařízení tak výše důchodu nerozhoduje o existenčním bytí.