Nejlíp se v kraji žije v Litomyšli

Pardubický kraj - Ze srovnání více než dvou stovek českých měst nevychází Pardubický kraj vůbec špatně.

Ilustrační fotoFoto: Květa Korbářová

Nejlepším městem pro život v Pardubickém kraji je Litomyšl, která v novém srovnávacím výzkumu skončila celorepublikově na 12. místě. Na chvostu žebříčku se naopak ocitla Moravská Třebová, z 206 sídelních měst „malých okresů“ je na 193. místě.

Potěšující je, že tři pětiny měst z kraje skončily v horní polovině tabulky. Potvrzuje to starší výzkumy, podle kterých patří Pardubický kraj mezi ta lepší místa k životu v Česku.

Sousední hradecký kraj však dopadl ještě o něco lépe, ostatně podle jiných výzkumů je nejlepším místem pro život v Česku celkově.

Samotná krajská metropole Pardubice obsadila v kraji z 15 zdejších hodnocených měst třetí příčku, celorepublikově je 33.

„Konkurenční“ Hradec Králové však opět dopadl o něco lépe, je celorepublikově 24. a do „lepší“ poloviny patří i ve srovnání 14 krajských měst, je mezi nimi pátý, zatímco Pardubice v těsném závěsu šesté.

Mezi Pardubice a Litomyšl se na stříbrnou příčku v kraji dostal průmyslový a prosperující Žamberk.

Srovnání indexu kvality života sestavila společnost Obce v datech ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte. Porovnává data o zdraví, životním prostředí, službách či materiálních podmínkách v obcích.

„Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností,“ řekl Pavel Šiška z poradenské společnosti Deloitte, která se na výzkumu podílela.

Hodnoceny byly celkem tři desítky kritérií, které byly poté sloučeny do třech hlavních měřítek: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a vztahy a služby, jako je například úroveň spolkového života. Z nich pak vzešel celkový index kvality života.

Nejlíp se žije v Litomyšli, nejhůř v Moravské Třebové

Výzkum společnosti Obce v datech o kvalitě života v městech s rozšířenou působností v zásadě potvrdil dlouhodobou situaci měst, oproti několik let starým výzkumům jiných společností se totiž jejich pořadí příliš nezměnilo.

Nepřekvapuje proto ani nelichotivé umístění Moravské Třebové v patnáctce nejhorších měst Česka. Leží v zapadlé výspě Pardubického kraje daleko od větších center, kde je nejvyšší nezaměstnanost v kraji a odkud lidé spíše odcházejí za lepším do vnitrozemí.

Na druhé straně je však třeba brát podobné výzkumy s velkou rezervou. Vznikají od stolu, jen s použitím statistických dat. A suchá čísla hodně klamou.

„Beru naše nelichotivé poslední umístění sportovně, neuráží mě to. Já podobné ankety nemám vůbec rád, ale ať si každý píše, co chce,“ okomentoval to s nadhledem starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Tento výzkum vzbudil nedávno podobnou nevoli i v Trutnově, který skončil rovněž na chvostu tabulky. „Jsme krásné město, kde stojí za to žít,“ mávl nad výsledky rukou tamní starosta Ivan Adamec.

Český statistický úřad zase nedávno zveřejnil, že Chrudim je nejméně zelené město v Pardubickém kraji, což bylo také překvapením.

„To je ale nesmysl, zelenější město neznáme,“ zlobili se místní. Ano, statistici totiž do zelených ploch nezapočítávají ornou půdu. Jenže právě Chrudim má obrovský katastr a je obklopena lány polí.

Žebříček měst v Pardubickém kraji

pořadí, město celkový zdraví a živ. mater. zab. vztahy

index prostředí a vzdělání a služby



1. Říčany u Prahy 10,0 10,0 7,6 7,5

…

12. Litomyšl 6,9 7,5 6,7 3,9

24. Hradec Králové 6,6 6,3 5,3 5,7

26. Žamberk 6,6 7,3 7,1 3,0

33. Pardubice 6,3 5,5 5,1 5,9

41. Polička 6,0 6,3 7,1 2,8

45. Ústí n. O. 5,9 5,9 6,8 3,2

58. Holice 5,7 5,0 6,2 4,0

73. Hlinsko 5,4 4,8 7,3 2,7

97. Lanškroun 5,0 4,5 6,4 2,8

100. Chrudim 4,9 4,7 5,3 3,4

106. Vysoké Mýto 4,9 5,3 5,5 2,4

138. Svitavy 4,4 5,3 4,0 2,7

145. Česká Třebová 4,3 3,4 5,0 3,4

149. Přelouč 4,2 3,5 4,2 3,8

175. Králíky 3,2 3,0 5,1 1,4

193. Mor. Třebová 2,5 3,4 2,6 1,5

…

206. Orlová 0,0 0,0 1,0 0,6