Jednačtyřicet let se scházejí, aby prezentovali svou obec. Jedno mají společné, název jejich bydliště obsahuje slovo Lhota, na Slovensku zase Lehota. Jen v Pardubickém kraji je takových obcí přes dvacet a jedna o víkendu hostila Sraz Lhot a Lehot.

První účastníci začali do Suché Lhoty přijíždět už v pátek, kdy se konalo slavnostní zahájení. „Všichni, co tu jsou, jsou velcí patrioti Lhot, jsou pyšní na tu svou, ale mají rádi i ty ostatní,“ říká místostarosta Suché Lhoty Matěj Doležal. Když tedy padne otázka, která z Lhot je nejlepší, několik účastníků jednohlasně odpoví: „Přece ta naše, ne?“ Následně přichází salva smíchu. Každá Lhota je prý něčím výjimečná a všechny jsou skvělé, rivalita mezi jednotlivými obcemi nepanuje. Téměř všichni se znají, scházejí se každý rok a poznávají jednu Lhotu za druhou. „Někteří sem jezdí už dvacet třicet let, je fajn, že se můžeme každý rok sejít na jiném místě a opět se vidět,“ vysvětluje Pavel Hečko z Lhoty pod Horami v jižních Čechách.

Velké srazy se konají již 41 let, poslední dva ročníky ale byly poznamenané koronavirem. Sraz se nemohl kvůli velkému počtu lidí uskutečnit, jelikož na něj běžně dorazí hned několik zástupců z přibližně 80 obcí. Slovenská Mníchova Lehota, kde se má další velký festival konat, ho tak musela již dvakrát odložit. Místo toho se konal minisraz, jako nyní v Suché Lhotě, kam dorazilo 28 obcí, z toho čtyři ze Slovenska. „Když by se to nemohlo příští rok opět udělat u nás, v roce 2023 to už bude v Nové Lhotě u Hodonína, protože začínám mít pocit, že Mníchova Lehota přitahuje nějaké temné síly,“ říká se smíchem její starosta Jozef Kováč.

Každá Lhota je v něčem nejlepší, ale skvělé jsou všechny. Zástupci Lhot a Lehot se sešli v Suché Lhotě na Svitavsku.Zdroj: Deník/Lada Součková

Druhý den se všichni zástupci řadí u vodojemu, kde započne průvod. „Odkaď to přišlo?“ ozve se z davu lidí. „No přece z Lhoty,“ odpoví náhodný člověk. Na první pohled je ale poznat, kdo odkud pochází, svou domovinou se lidé chlubí na tričkách. Jako první jde v průvodu domácí Suchá Lhota, obec s 87 obyvateli. „Suchá Lhota, jináč to nevidím. Suchá Lhota, za tu sa nestydím,“ pokřikují domluvený slogan její zástupci, kteří navíc drží transparent s názvem obce. Za nimi obcí prochází dalších 28 Lhot, které se scházejí u kulturního domu. Tam je čeká další doprovodný program s názvem Lhota baví Lhotu, kdy si každá obec pro ostatní připraví nějaké představení. „Stala se z toho tradice. Celý sraz je rodinnou záležitostí, protože se tu navzájem známe a je skvělé, že se pokaždé můžeme podívat jinam. Navíc se jednotlivé obce na srazech prezentují,“ hodnotí Doležal.