Celá akce se koná v areálu firmy Flídr, která je během pátku přestavěna na Dřevoplech n.p. Z lisů se stávají výčepy, ze skladiště kuchyně a z asfaltu závodní dráha. Jako tradičně bude akce zahájena výstřelem z křižníku Aurora a recesním zahájením v 8.30 hodin. Kolem deváté hodiny už ale půjde všechna legrace stranou. Na startu se postupně představí přes 200 družstev v kategorii mužů a žen.

Kategorie žen začíná v 9 hodin a na startu bude to nejlepší, co dokáže požární útok v této kategorii nabídnout. V zástupu kvalitních družstev vynikají především vítězky Extraligy České republiky SDH Dětkovice a vítězky Slovenského superpoháru DHZ Nosice. Obhajovat titul přijedou děvčata z Explosie Hrobice, která v loňském roce doslova šokovala rekordem dráhy a jasným triumfem. Okres Svitavy posílá všechny tři nejlepší týmy z okresní ligy, a to Nedvězí, Kamenec a Bohuňov. Svitavské týmy se představí hned zkraje startovního pole.

Kategorie mužů začne přibližně v 11.15 hodin. I zde si diváci přijdou na své, jelikož i v této kategorii se představí česká i slovenská špička. Především musíme jmenovat vítěze extraligy ČR SDH Nev-cehle, který zároveň na posledním závodě extraligy stanovil její nový rekord. Dále překvapivého vítěze Slovenského superpoháru DHZ Záturčie. Nebudou zde chybět ani Mladoňovice, vítězové posledních dvou ročníků. No a v neposlední řadě držitelé rekordu dráhy DHZ Zbora, kteří drží rekord už neuvěřitelných jedenáct let. Favority se pokusí potrápit nejlepší týmy svitavské ligy v čele s pořadatelským Širokým Dolem, Zderazí a Pomezím.

V rámci závodu se opět koná III. ročník Mistrovství Evropy v naběračce dvojic (část požárního útoku, během které se nabírá voda do stroje). Jako v minulých letech má tato akce charitativní podtext, kdy se pořadatelé rozhodli přispět čtyřleté Gábince, která nepřízní osudu přišla o celou rodinu při dopravní nehodě. Veškerý výtěžek ze startovného a sbírky bude proto věnován na tento účel.

V neděli a v pondělí pak bude asi stovka pořadatelů pracovat na tom, aby se opět v úterý ráno bez problémů rozběhla výroba ve firmě Flídr.

Celou akci bude možné sledovat buď přímo na místě a podpořit svitavské týmy, nebo na internetové televizi fireTV.cz.

Jakub Paulíček