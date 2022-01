“Budeme mít nový postup, jak budou soudci přicházet do justice. Už to nebude prostřednictvím výchovy justičních čekatelů, jak tomu bývalo léta, ale bude to něco jako výběrová řízení. Což pro nás bude nové a jiné, bude to výzva,” vysvětlil, na co se nyní nejvíce soustředí.

Proč Pardubický kraj nemá vlastní krajský soud? Zvládl by to?

To je rozhodnutí politické. Krajské soudy byly v sídlech bývalých krajů. Těch bylo osm, to znamená, že na současný počet 14 krajů musíte rozšířit síť o větší množství krajských soudů, což je problém finanční, personální a také administrativně správní. Musíte například zajistit pro soud budovu. Jsou místa, kde se to nedaří vůbec nebo s ohromnými potížemi a ve velmi omezeném rozsahu. Jinde se to naopak podařilo tak, že lze hovořit o připravenosti okamžitě se osamostatnit, což je případ Liberce.

FOTO: Kauzu malého Adámka znovu řeší soud. U výslechu jsou sestry a lékařka

A jak jsou na tom Pardubice?

My jsme relativně připraveni z hlediska zajištění soudci, máme tady v podstatě veškerou agendu, která se očekává od krajského soudu. Problém je pro nás otázka zajištění personálu, protože některé správní agendy jsou nyní v Hradci Králové, musely by být i zde a k tomu nemáme prostory, limituje nás velikost budovy. Není to pro nás aktuální téma.

Jakou nejzajímavější kauzou se nyní pardubická pobočka soudu zabývá?

Největší současná kauza se týká pojistných podvodů, vykazování falešných úrazů, alespoň tak je to obžalovaným kladeno za vinu. A to je spis, který se přepravuje zhruba ve 25 banánových krabicích, má dnes 80 tisíc stran a k souzení této věci tady nemáme ani prostory, proto využíváme velkou jednací síň v Hradci Králové, kam se spis musí převážet.

Jak dlouho už tento případ projednáváte? Často se tyto věci táhnou hodně let…

Zmiňovaná věc se řeší od roku 2019. Projednání takového případu trvá déle, stačí však připomenout, že obžaloba má 579 stran a její ústní přednes trval státnímu zástupci tři dny a výslech hlavního obžalovaného proběhl za 12 jednacích dnů. V kauze je 20 obžalovaných. Ale předpokládáme, že letos bude rozsudek.

Zavinil nehodu, při níž bloger přišel o nohu. U soudu dostal pětiletou podmínku

Je v silách soudců si pročíst a projít všechny strany spisu?

Myslím, že zvládnout se to dá, ale náročné to je mimořádně, už jenom proto, že se projednávají stovky bodů obžaloby, konkrétních skutků. Soudce tak musí u každého skutku uzavřít, jestli to, co státní zástupce klade obžalovanému za vinu, se stalo či nestalo, zda je obžalovaný vinen či nevinen. A to zabere ohromné množství práce, i té byrokratické, skládání důkazů, co kdo ke každému skutku vypovídal, kde to máte založené a podobně.

Ulevíte v té chvíli nějak soudci, který má tak složitý případ na starosti?

Takový obrovský spis soudce není schopen zvládnout při běžné agendě, tudíž takovému soudci nejsou po určitou dobu přidělovány další věci. Jsme relativně menší soud, kdyby tady bylo takových kauz výrazně více, je to velká potíž.

Příběh „pašování“ zbraní měl u soudu rozuzlení. Omluvu nedostal, své zbraně ano

Vzpomínáte si na nějaký případ, který konkrétně vás hodně zasáhl?

Agenda civilního soudce, kterou jsem vykonával v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a zde v Pardubicích, je plná sporů o zaplacení, sousedských, pracovních, obchodních a rodinných sporů. Ale nejvíce člověka zasahují spory v opatrovnické agendě, tedy spory, kdy vidíte, že situace je velmi nepříznivá k dětem. To je asi věc, která je nejvíc působivá pro soudce.

V současné době ještě někdy soudíte?

S ohledem na to, že funkce místopředsedy soudu je relativně čerstvá, tak samozřejmě mám ještě spisy z předcházejícího období. A i jako místopředseda mám některé věci přiděleny, byť je těch případů méně.

Nového místopředsedu soudu má od ledna pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Je jím Lukáš PáchaZdroj: Deník/Klára Karasaridu

Ovlivnila pandemie covidu minulý rok činnost soudu?

Ano, speciálně v měsících, kdy situace eskalovala, ať už na jaře, nebo na podzim, a to vedlo k určitému omezení činnosti. Ne snad, že by soud nefungoval. Ani nám se ale nevyhnulo, že soudce byl v karanténě nebo nemocný. Ze stejných důvodů se omlouvali advokáti a účastníci. Na druhou stranu justice stále fungovala. Rozhodovali jsme o vazbách, předběžných opatřeních a to vše v přiměřených lhůtách.

Bylo nějaké období, kdy byl soud zavřený, nebo nemohl rozhodovat?

Soud nikdy nebyl zavřen, vždy jste mohli na soud zanést podání, fungoval přísun spisů a jejich vracení okresním soudům, neustále se rozhodovalo. V době vrcholící vlny covidu docházelo k tomu, že někteří soudci odročili jednání, typicky ve věcech, kdy víte, že má přijít pět svědků, případně veřejnost, a v malé jednací síni se tak mělo potkat větší množství lidí.

V Pardubicích začal soud v kauze dvou zavražděných seniorů kvůli vile

Co čeká pardubický soud v tomto roce?

Nikdo netuší, jak dopadne situace s covidem, ale na druhou stranu je to něco, co se opakuje v mnoha podobách a už jsme trochu poučení. Proto předpokládáme, že nedojde k nějakému razantnímu zhoršení, že bychom museli zavírat soud a podobně. Doufejme, že nás covid v tomto směru nepřekvapí.

A jak jste na tom s délkou procesů? Netáhnou se nějaké kauzy příliš dlouho?

Z hlediska délky řízení, počtu skončených věcí máme relativně dobrá čísla, a to i v celostátním porovnání. Daří se nám dobře, můžeme si jedině přát, aby to tak pokračovalo i nadále.

Na základě čeho jste byl vůbec zvolen za místopředsedu krajského soudu?

Předseda krajského soudu je tím, kdo si tvoří svůj tým. Oslovil mne s nabídkou a já jsem ji přijal. Návrh na mé jmenování ministryně spravedlnosti akceptovala.

Otec prodával své dcery známému. Skončil před soudem, děti v domově

Proč jste se rozhodl pro soudnictví?

U mě to souviselo s ukončením studia na právnické fakultě, kdy z gymnázia máte nějakou obecnou představu, co by se vám na studiu líbilo. Během studia se člověk profiloval a podíval se na drobných stážích, co je advokacie, co je justice. To si porovnával se svými představami o sobě samém, se svými charakterovými vlastnostmi. Různé charakterové vlastnosti jsem si přiřazoval k jednotlivým povoláním právníka, a pokud jsem porovnal svoji představu sám o sobě s tím, co jednotlivé funkce vyžadují, tak mi vyšlo, že povolání soudce mi bude vyhovovat. Samozřejmě máte chuť dělat právo, řešit spory mezi lidmi a můžete to řešit v různých podobách. Jako nejlepší mi vyšel soudce.

VIDEO: O pohlaví se nezajímala, novorozence vyhodila do kontejneru a šla spát

Mátě nějaký sen, kam byste ještě v kariéře chtěl postupovat?

Rád bych dále rozvíjel své zkušenosti a získával nové poznatky, což byl i důvod, proč jsem akceptoval nabídku stát se místopředsedou soudu. Jsem nyní velmi vytížen rozšiřováním svých vědomostí a získáváním nových zkušeností ze své nové pozice.

Zasahuje vám to nějak do osobního života? Jak se taková pozice dá skloubit s osobním životem?

Je to časově náročné, navíc nebydlím v Pardubicích, takže je to spojené i s dojížděním. Moji synové jsou sice na základní škole, ale jsou už starší, jsou celkem samostatní. Asi bych si to úplně nedovedl představit, kdyby to bylo spojeno s výchovou malých dětí.