Vystudovala grafickou školu, začala vázat kytice a nyní chystá velkou výstavu obrazů. Eliška Houdková ze Stašova u Poličky maluje velké abstraktní obrazy, bohyně i motivy z přírody. Po letech si plní svůj životní sen a tvoří naplno. Cesta k sobě je symbolický název její výstavy v Zámeckém pivovaru v Litomyšli.

Květinářka Eliška Houdková ze Stašova si plní sen, maluje a chystá první výstavu svých obrazů. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Eliška Houdková vystudovala grafickou školu v Jihlavě. Sice vždycky malovala, ale její první prací se stalo překvapivě květinářství. „Začala jsem dělat v květinářství, jeho šéfová si myslela, že to budu umět s barvami. Pracovala jsem na Václavském náměstí v Lucerně v Praze jako floristka. Pak jsem dělala ještě v jedné firmě s floristickými doplňky. S květinami mě to baví, naučila jsem se kytice sama vázat, kombinovat barvy,“ řekla Eliška Houdková.

Vernisáž výstavy Cesta k sobě se uskuteční v pátek 22. září v 17.30 hodin na dvorku v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Eliščiny obrazy budou v galerii v podkroví vystavené do 29. září, expozice bude přístupná vždy od 9 do 17 hodin.

Před lety si proto otevřela květinářství na náměstí v Litomyšli. „Otevřela jsem obchod s květinami, aby mě něco živilo, a já mohla malovat. Začátky byly těžké, vzala jsem si půjčku a doufala jsem, že v lednu někdo přijde, abych měla na naftu,“ vzpomínala Eliška. Říkala si, že až se obchod rozjede, bude mít více času na malování. „Otevřela jsem obchod a narodil se mi syn, otevřela jsem druhý obchod v Poličce a měli jsme dceru a pak další dceru. Až po deseti letech jsem začala naplno malovat a plním si tak svůj sen,“ vysvětlila malířka.

Květinářka Eliška Houdková ze Stašova si plní sen, maluje a chystá první výstavu svých obrazů.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Tvoří v ateliéru v domě ve Stašově, kde žije se svým manželem a třemi dětmi. V létě vytáhla malířské stojany a barvy ven a malovala na dvoře rodinného domu.

„Používám akrylové barvy, do toho kreslím pastely, tužkami nebo spreji. Maluji také anilinovými barvami nebo tuší, ale převážně je to akryl,“ dodala Houdková. Pod jejíma rukama se rodí plátna plná barev, abstraktní díla, obrazy s květinami nebo bohyněmi. „Nemám to vyhraněné. Co chci malovat, to udělám. Každý den je to jiné,“ podotkla Houdková.

Každý obraz jí zabere jiný čas, na některých pracuje i pět dní. „Kolikrát štětce odložím, pak se k obrazu vracím a dodělávám. Energii a inspiraci čerpám v lese, to ticho tam je krásné. Chodím tam meditovat, mezi stromy se uklidním a člověk je sám se sebou a svými myšlenkami. Někdy jen tak sedím na dvorku a poslouchám hudbu,“ přiblížila Eliška.

Obrazy, které dokončila jen před pár dny, uvidí lidé od pátku na její velké výstavě Cesta k sobě, která se uskuteční na zámeckém návrší v Litomyšli. Některé její obrazy jsou k vidění i v Eliščiných obchodech s květinami.

„Na výstavě bude asi sedm desítek obrazů. Uvidíme, jestli se do galerie všechny vejdou, některé jsou totiž poměrně velké. Mám i kousky, které nefotím a nikdy neprodám. Ty máme u sebe doma,“ dodala malířka. Vždy milovala díla Alfonse Muchy nebo Gustava Klimta. „Možná mě to období secese i ovlivnilo. Jinak, že bych měla nějakého současného výtvarníka oblíbeného, to ne. Modernímu umění asi úplně nerozumím. Když se na něco podívám, musí mi to udělat radost,“ uzavřela Houdková.

