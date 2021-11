Hospůdka U Nečasů ve Starém Městě u Moravské Třebové je od včera zavřená. „Lidi nám na rovinu řekli, že se nebudou prokazovat testy, ani očkováním. Mají půl hodiny na oběd a nemají na to čas. Rozhodli jsme se, když oni mají takový přístup, tak my nemáme jinou možnost. Přešli jsme na rozvoz a výdej obědů,“ řekla Ivana Nečasová. Podle ní by kontroly jen zdržovaly, a to nejen je, ale hlavně hosty. „Dělníci často ani s sebou nenosí telefony. Lidé jsou navíc i proti kontrolám,“ dodala Nečasová.

Máte potvrzení o testu nebo očkování? A až potom typická otázka: Co si dáte? Tak to od pondělí vypadá v restauracích. Ale ne ve všech. Někde potvrzení striktně vyžadují, jinde o tom nepadne ani slovo. „Opravdu v restauraci vše dodržovali. Museli jsme ukázat certifikát a mít roušku, kterou jsme si sundali až u stolu. Přišli tam lidé, co nebyli očkovaní a neměli test. Museli jít ven,“ uvedla Marie Horáková, která s kolegy obědvala v restauraci v centru Moravské Třebové.

To v Pardubicích v několika podnicích nikdo žádné papíry vidět nechtěl. „Žádný hospodský s minimálním vztahem k zákazníkovi přece nemůže chtít po hostovi jakoukoliv potenciálně trapnou, nepříjemnou lustrační zkoušku. Umím si to představit v nějakém fastfoodu, kde není žádný vztah k zákazníkovi, ale v restauraci bych si radši dal facku, než abych takhle ponižoval hosta. Zdraví přece bylo vždy v moderní společnosti velmi intimní věc,“ prohlásili na sociálních sítích provozovatelé jedné pardubické pivnice.

Ani ve svitavské kavárně po hostech nikdo potvrzení nežádá. „Dlouho jsem přemýšlela, jak se k nastalé situaci postavit, jestli se mám podvolit a ohnout hřbet. Není to pro mě snadné, ale já prostě nemůžu jinak. Tak mi nezbývá než zvednout hlavu a říct: ne, nebudu nikoho kontrolovat,“ sdělila na Facebooku majitelka jedné kavárny ve Svitavách.

Některé podniky se ale obávají hrozby vysokých pokut nebo dalšího uzavření. „Raději kontrola než zavření provozoven. Myslím, že nikomu z nás to radost nečiní, ale prosím chápejte i nás. Pro neočkované u nás máme možnost zakoupení samotestů,“ informoval Lukáš Zrůst z Divadelního klubu Polička.

Hygiena chystá na čtvrtek a sobotu kontroly pohostinských zařízení. Do terénu vyrazí v každém okrese jedna nebo dvě party, které doprovodí policie. Pokuta za nedodržení opatření může být na místě až deset tisíc korun, ve správním řízení až tři miliony korun.

HOSTÉ UTEČOU

Dát si v polední pauze oběd v restauraci je pro mnoho lidí letitý zvyk a nehodlají ho měnit. Chtějí taky podpořit svoje oblíbené hospody. „Dneska kontrolovali, trošku zmatek. Není to ale žádný problém, když s tím člověk počítá a už do restaurace přichází s připraveným certifikátem v mobilu nebo vytištěným v ruce, je to otázka pár sekund. Vítám to,“ řekl Vítek Pavliš ze Svitavska. Vzhledem ke zhoršující se situaci je to podle něho jen podpůrné řešení. „Kdo chce, tak to nějak čecháčkovsky ošmelí. Pokud chceme žít co nejvíc normální život, tak prostě musíme být ohleduplní,“ podotkl Pavliš.

Někde nová opatření přijali lidé v klidu, jinde bylo poněkud rušno a hosté nešetřili peprnými výrazy. „Co k tomu mám říct – všechno je úplně na… Od rána na nás tady hosti řvou. Nejméně dvanáct lidí muselo odejít, protože buď nemají dokončené očkování, nebo neměli potřebné potvrzení. Tím jsme také přišli o dvanáct strávníků, protože přišli s tím, že se u nás naobědvají,“ řekla Adriana Veverková z jedné náchodské restaurace.

Bouří se nejen hosté, ale i majitelé restaurací. Díky novým opatřením se bojí, že přijdou o zisk. Mají za sebou měsíce v lockdownu a povinnosti, které platí od 1. listopadu jim taky příjmy nezvýší. Pandemie covidu se výrazně promítla do podnikání v pohostinství. Ani v Pardubickém kraji není situace zrovna růžová. „Lidé při jedné návštěvě v restauraci v Pardubickém kraji přes léto utratili v průměru zhruba o 24 procent víc než ve stejném období v roce 2019. Průměrná tržba na podnik se ale ve třetím kvartálu 2021 zvýšila pouze o devět procent vůči roku 2019. Restaurace zažívají úbytek hostů, v Pardubickém kraji dokonce jeden z největších, a to více než 12 procent,“ vysvětlila Jana Kohoutová, mluvčí společnosti Storyous, která produkuje pokladní systémy. Útraty obyvatel České republiky v pohostinských provozovnách byly vloni nejslabší od roku 2008.