Troubení, české vlajky, hesla na oknech aut… Svitavami projela v neděli protestní Jízda svobody. K akci proti vládním opatřením se připojily asi dvě desítky aut. Někteří lidé protestní akci odsuzují, jiní ji podpoří i o velikonočním víkendu, kdy se pojede další jízda.

JÍZDA SVOBODY ve Svitavách. K protestní jízdě se připojilo zhruba 25 automobilů. | Foto: FB Svitavy City

Svitavská Jízda svobody byla součástí celorepublikové akce. „Je to jedna z mála možností, kdy můžeme dát najevo nespokojenost a zároveň neporušit žádná covid nařízení. Cílem je spojit se, dává nám to naději, že v tom nejsme sami, že v našem městě je více lidí, co mají odvahu za svobodu bojovat,“ říká Pavla, jedna z organizátorek Jízdy svobody ve Svitavách.